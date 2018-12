El choque entre Garzón y Llamazares deja a IU al borde de la escisión Garzón y Llamazares comparten acto con Podemos en la campaña de las últimas generales. :: j. l. c. / efe Los críticos reclaman al líder de la formación disculpas públicas por acusarles de transfuguismo ANDER AZPIROZ Miércoles, 19 diciembre 2018, 00:24

madrid. La situación interna en IU bordea la escisión después de que Izquierda Abierta, la corriente que lidera Gaspar Llamazares, respondiese ayer con contundencia a las acusaciones de transfuguismo lanzadas el lunes por el coordinador federal, Alberto Garzón, contra su antecesor en el cargo.

El líder de IU reaccionó así al anunció hecho el fin de semana pasado de que la plataforma Actúa, impulsada por Llamazares y el exjuez Baltasar Garzón, se presentará a las citas electorales del próximo año. Pero en opinión de Izquierda Abierta, esta polémica tiene como objetivo esconder los pésimos resultado de Adelante Andalucía, la confluencia con la que concurrieron a las autonómicas IU y Podemos, que perdió tres representantes en la Cámara autonómico.

En un comunicado, la corriente crítica anunció que no atenderá la petición de explicaciones expresada por la dirección federal hasta que Garzón no retire la acusación de transfuguismo. Izquierda Abierta insiste en que ni Llamazares ni ningún otro miembro de su organización militan en ninguna fuerza que se haya enfrentado en las urnas a IU. «No se puede decir lo mismo de miembros de la dirección federal, que trabajaron para la construcción de Podemos y la supeditación propia al nuevo actor», se señala. Y se añade que «ante la incapacidad de asumir los reiterados fracasos electorales», la dirección nacional «opta una vez más por la nula autocrítica de su estrategia de entrega a Podemos». Dentro de este objetivo estaría «la laminación de la pluralidad» interna, algo que, según la corriente interna, queda demostrado en que IU y la actual dirección del PCE «son hoy la misma cosa».

El lunes, Garzón avanzó que telefonearía a Llamazares ayer para pedirle explicaciones sobre su implicación en Actúa. La conversación, no obstante, no se produjo, tal y como vaticinó el comunicado de Izquierda Abierta. Garzón envió un mensaje por vía 'telegram' al exlíder de la formación entre 2000 y 2008, pero no se produjo una llamada de vuelta.

El propio Llamazares explicó a este periódico que ha pedido que se retire la «injuria» contra su persona y que esta condición no se ha producido por el momento. «La conversación personal requiere unos mínimos que no incluyen la mentira, el insulto y la presunción de culpabilidad», incidió. Pese a todo, el ex coordinador general reiteró su compromiso con la coalición, a la que actualmente representa como portavoz en el Parlamento asturiano. «Si hay disculpas públicas, no hay más que hablar», zanjó.

Mala relación

La mala relación política entre Llamazares y Garzón no es nueva. Sobre ella pesa, y mucho, la alianza con la formación de Pablo Iglesias, que el primero ha rechazado desde un primer momento al considerar que IU quedaría diluida dentro de Podemos. Lo cierto es que los datos no han acompañado a una alianza que se formalizó en mayo de 2016 en el bautizado como 'pacto de los botellines'. En las generales de un mes después, la candidatura de Unidos Podemos se dejó un millón de votos respecto a la suma por separado de ambas fuerzas políticas en los anteriores comicios. En las autonómicas catalanas del pasado diciembre, los comunes también perdieron tres escaños. Andalucía ha sido el último varapalo y el que ha vuelto a levantar las dudas sobre la conveniencia del pacto.

La semana pasada, Llamazares, Cayo Lara y otros exdirigentes de IU firmaron un duro manifiesto contra la dirección del partido. «Es urgente, por tanto, que la izquierda y las fuerzas progresistas inviertan esta deriva abandonando sus inercias, su confusión y su ambigüedad. La confianza mágica en que el tiempo acabará por darnos la razón, los discursos autocomplacientes, las promesas simplistas y demagógicas y las miserias oportunistas son lastres que es imprescindible eliminar», señalaban en el texto a modo de advertencia para Garzón e Iglesias.