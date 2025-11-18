LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Foto del informe de la UCO rescatada del móvil de Alonso en la que se ve a Cerdán y Pelegrini en 'El Penta' R.C.

Cerdán utilizaba el mítico bar de la canción 'Chica de ayer' para sus 'negocios'

La UCO ha encontrado fotos en el dispositivo del dueño de Servinabar con el exdirigente socialista y exceo de Acciona Construcción en 'El Penta', icono de la movida madrileña

Melchor Sáiz-Pardo, Sara I. Belled, Guillermo Villar y Álex Sánchez

Martes, 18 de noviembre 2025, 15:20

Comenta

Pocas canciones son tan icónicas de la movida madrileña como la 'Chica de ayer' de Antonio Vega con grupo Nacha Pop. Y pocos bares son ... tan conocidos de aquella época como el mítico 'Pentagrama', más conocido como 'El Penta', en la Calle de la Palma 4 , en pleno barrio de Malasaña, en Madrid. Antonio Vega, incluso, en un pasaje de su famosa canción homenajeó a este garito: «Y luego por la noche a El Penta a escuchar, canciones que consiguen que te pueda amar».

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Calahorra endurece el empadronamiento tras detectar más de 1.700 altas de extranjeros en seis meses
  2. 2 Un blanqueo millonario que no acabará en la cárcel por la insolvencia de los acusados
  3. 3 El Tribunal Constitucional resuelve que Raquel Romero no podía ser expulsada del grupo mixto tras dejar Podemos
  4. 4 Un conductor se da a la fuga tras chocar con un vehículo en Logroño
  5. 5

    El sueldo medio riojano alcanza un nuevo récord y se sitúa en 2.366 euros brutos mensuales
  6. 6

    El acoso a la profesora de Vizcaya era un «ritual» desde hace ocho años
  7. 7 El primer zarpazo del invierno: máximas de 6 grados el viernes y riesgo de nevadas
  8. 8

    Trompeta de Plata: comida casera y buen humor
  9. 9

    El Ministerio elude explicar por qué ha decidido descartar la alternativa por Pancorbo
  10. 10 Detenido en Islallana por tráfico de drogas cuando llevaba speed y más de 700 euros en su vehículo

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

larioja Cerdán utilizaba el mítico bar de la canción 'Chica de ayer' para sus 'negocios'

Cerdán utilizaba el mítico bar de la canción &#039;Chica de ayer&#039; para sus &#039;negocios&#039;