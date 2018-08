Desde el PP a IU censuran al presidente por sus «bandazos»

«Bandazo». Fue el término que emplearon todos los partidos, salvo el PSOE, para definir las palabras de Pedro Sánchez sobre la conversión del Valle de los Caídos en cementerio civil. No hubo distinción entre aliados y adversarios; lo usaron desde el PP a IU.

El líder de la oposición, Pablo Casado, señaló que el presidente del Gobierno con su «bandazo» incumple la iniciativa parlamentaria que presentaron el PSOE y sus aliados en la moción de censura. «Nos despertamos cada día para ver cuál es el bandazo del día, y hoy ha sido sobre el Valle de los Caídos», pero antes fueron con la política de inmigración y la defensa del juez Pablo Llarena.

El presidente de Ciudadanos exigió a Sánchez que no dé «otro bandazo» y haga caso al informe del comité de expertos que en 2011 aconsejó transformar el Valle de los Caídos en un centro de la memoria de las víctimas y la reconciliación de los bando de la Guerra Civil. Albert Rivera atribuyó los planes de Sánchez a que está «en la lógica más de tensar que de unir».

Izquierda Unida tachó de «bandazo caprichoso» la propuesta del cementerio civil. El presidente del Gobierno es «la improvisación permanente», afirmó la responsable de Memoria Histórica de la formación Esther López Barceló.

El portavoz de Podemos en el Senado, Ramón Espinar, no evaluó la propuesta porque para su organización, dijo, «lo relevante» es que no haya símbolos que honren a la dictadura franquista. Y aunque no exigió la voladura del Valle de los Caídos, como ha planteado el PNV, afirmó que en Alemania o Italia, países que vivieron bajo dictaduras, «sería impensable que existiera».