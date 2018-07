Ceniceros enfatiza que el PP de La Rioja también sale reforzado con Pablo Casado Ceniceros felicita a Pablo Casado, nuevo presidente del PP. :: partido popular María Martín, secretaria general del PP riojano, ocupará un puesto en el Comité Ejecutivo del nuevo presidente popular J.C. LOGROÑO. Domingo, 22 julio 2018, 00:16

Gana el PP de España, gana el PP de La Rioja. Así lo entendía y lo decía abiertamente ayer José Ignacio Ceniceros, presidente de los populares riojanos y jefe del Ejecutivo autonómico. «Se abre una nueva etapa en el PP, a nivel nacional pero también regional, porque La Rioja estará también fortalecida con la nueva dirección del partido», sentenciaba Ceniceros, «ilusionado» y con «ánimos renovados» tras la victoria de Pablo Casado.

«Apostamos por Pablo Casado porque veíamos que era la persona que puede aportar lo que todos queríamos, nueva ilusión», explicaba el líder riojano, quien reiteró que, pese a su apuesta y a la del resto de la dirección por Casado, «se ha respetado siempre la voluntad de los demás compromisarios como se hizo con los afiliados, porque sinceramente creo que es bueno que se decida con total libertad».

Así, y en alusión a la alcaldesa de Logroño, Cuca Gamarra, José Ignacio Ceniceros recordó que «ella se decantó por una candidatura, la de Soraya Sáenz de Santamaría, y yo por otra, prueba de la libertad que tenemos dentro del PP, pero en este caso siento decirle que su opción es la que no ha ganado, sino que se ha impuesto la que yo he apoyado junto con la dirección regional». A partir de ahí, eso sí, «decir que desde hoy mismo tenemos que trabajar no ya por la unidad, sino por la integración».

LAS FRASES Cuca Gamarra Alcaldesa de Logroño «Conozco a Pablo, le aprecio y le admiro, y no me cabe duda de que habrá integración»

Ceniceros valoró positivamente el «cariño especial» de Pablo Casado con La Rioja y prueba de ello es que la secretaria general del PP riojano, María Martín, esté incluida en el Comité Ejecutivo Nacional y el coordinador general de la formación en La Rioja, Diego Bengoa, vaya a formar parte de la Junta Directiva Nacional. «Casado me pidió que le sugiriese nombres para integrar la candidatura», confesó ayer Ceniceros, quien no descarta que algún riojano más pueda ser elegido en los próximos días miembro de los órganos de decisión del partido.

Gamarra, en la frustrada Ejecutiva de Soraya

Minutos antes de la votación, la candidata perdedora, Soraya Saénz de Santamaría, había anunciado que la alcaldesa de Logroño, Cuca Gamarra, integraría su Ejecutiva en caso de ganar. Tras conocer que su opción había sido derrotada, Gamarra felicitó ayer al recién elegido nuevo líder, Pablo Casado: «Lo más importante, y con lo que debemos quedarnos, es que acabamos de vivir un congreso importantísimo en el que hemos elegido un nuevo presidente que es de todos», aseguraba.

«A partir de hoy todos con las pilas puestas para seguir trabajando por este gran proyecto, desde la unidad, en el mejor partido que tiene España», añadía, reiterando que el gran valor del PP es la unidad «con independencia de que unos hayamos votado una candidatura y otros a la otra». «Conozco a Pablo, le aprecio y le admiro, y no me cabe duda de que habrá integración y todos los afiliados, sin distinción, estaremos detrás de él».

«Así se lo he trasladado a él mismo», concluía Gamarra, quien se desmarcaba esta misma semana de la cúpula del PP de La Rioja con su apoyo a Soraya. «Tras este ejercicio de democracia y libertad, comienza una etapa en la que todos somos necesarios. Mi lealtad y todo mi trabajo por 'El futuro de España'», aseveraba, tirando del lema elegido para el Congreso del PP.