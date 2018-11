Casado da por zanjada la polémica por el 'whatsapp' de Cosidó Asegura que no le importa quién escribió el polémico mensaje y endosa al Gobierno la fallida renovación del Poder Judicial A. AZPIROZ Viernes, 23 noviembre 2018, 00:49

madrid. El Partido Popular trató este jueves de apagar el fuego que originó el 'whatsapp' que Ignacio Cosidó envió a los senadores populares. Pablo Casado lo intentó por dos vías: desmarcándose por completo del contenido del mensaje y culpando al Gobierno de Pedro Sánchez de los males que afectan a la justicia.

En una entrevista en la cadena Ser, el líder del PP exoneró a Cosidó de haber escrito el texto en el que se afirmaba que la formación conservadora mantendría el control «por detrás» de la Sala II del Tribunal Supremo, la encargada de juzgar la causa del 'procés' y que está presidida por Manuel Marchena. Tampoco lo habría hecho el exministro Rafael Catalá, el encargado de negociar el fallido reparto del Poder Judicial con la titular de Justicia, Dolores Delgado. Casado ni siquiera está interesado en conocer quién está detrás del mensaje. «La verdad es que no sé quién lo escribió y no me importa porque lo he rechazado igual. Lo he rechazado, primero, porque la información que da es falsa y por eso ofrecí toda clase de detalles de cómo fue esta renovación en plazo del Consejo General del Poder Judicial», se defendió. También reveló el pesar de Cosidó por lo sucedido: «Me dijo que lo sentía mucho, que era una irresponsabilidad y que no tenía que haber reenviado ese mensaje».

El presidente de los populares cargó a renglón seguido contra el Ejecutivo socialista a cuenta del acuerdo suscrito para renovar el Poder Judicial. Si saltó por los aires, aseguró, se debió en buena medida a las desavenencias dentro del Consejo de Ministros. Éstas se habrían producido entre Dolores Delgado y Margarita Robles.

A continuación, censuró que el Gobierno filtrara el nombre del juez Marchena para la presidencia del Consejo, un nombramiento que según la ley corresponde a los vocales. Si no rompió el pacto entonces, justificó el líder del PP, fue por su apuesta por la independencia del Poder Judicial. Pero una vez que Marchena se autodescartó, lo que ocurrió después de salir a la luz el 'whatsapp' de Cosidó, ya tuvo las manos libres para desdecirse del acuerdo.