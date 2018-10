Casado vuelve a «responsabilizar» a Sánchez del golpe de Estado en Cataluña Pablo Casado conversa con Javier Maroto a su llegada ayer al Congreso de los Diputados. :: chema moya / efe El líder del PP acusa al presidente de tener «la piel muy fina» porque se resiste a poner los medios para frenar a los independentistas M. EUGENIA ALONSO MADRID. Viernes, 26 octubre 2018, 01:03

La relación entre Pedro Sánchez y Pablo Casado es irreconciliable. Al menos de momento. Después del durísimo enfrentamiento que vivieron el miércoles en el Congreso, el presidente del Gobierno dio por finiquitada su relación con el líder del PP aunque, en realidad, no mantienen contacto desde su primera y única reunión en agosto. Sánchez considera que Casado «ha perdido el respeto institucional» tras acusarle de «ser partícipe y responsable» del golpe de Estado que se está produciendo en Cataluña para sostenerse en la Moncloa con el apoyo independentista. El PSOE en bucle instó al popular a retirar sus palabras pero ante la falta de rectificación, Sánchez consumó la ruptura. Desde el entorno del presidente insisten en que es muy difícil que pueda volver a hablar con Casado si éste no se disculpa.

Pero el líder del PP no tiene ninguna intención de retractarse. Lo demostró ayer durante un coloquio en Madrid organizado por la Cámara de Comercio de Estados Unidos. En su intervención, Casado insistió en que el Ejecutivo socialista tiene «la responsabilidad» de lo que está sucediendo en Cataluña en tanto que tiene que poner todos los medios a su alcance para «evitar la ilegalidad». Y no cree que expresarlo pueda suponer la ruptura con la Moncloa. «Yo con el PSOE - remarcó- nunca romperé relaciones, por responsabilidad. Sólo (lo hago) con los independentistas y Bildu».

El líder popular acusó al presidente del Gobierno de «victimismo» y de tener «la piel muy fina» por ofenderse tras la acusación política que le lanzó desde la tribuna. Recordó que los miembros de su partido también han sido blanco de la invectiva de la oposición. «Nos han llamado cosas peores». Como es el caso de José María Aznar al que tildaron de «asesino» o a Mariano Rajoy de «indecente». A él mismo, subrayó, le llamaron hace unos días «indigno», incluso la vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, le acusó de ser de extrema derecha.

En realidad, Casado cree que el PSOE perdió el debate en la Cámara baja e intenta ganarlo ahora «en los camerinos». «Aquí no se trata de decir ahora no respiro, me tiro al suelo y pataleo», ironizó. No obstante, aclaró que no tiene nada personal contra Sánchez, pero advirtió de que su Ejecutivo es rehén de los soberanistas, los populistas y Batasuna. «¿Por qué Sánchez no rompe con Puigdemont, Torra y Otegi?», lamentó.

El jefe de los populares sacó pecho de la capacidad de consenso que siempre ha caracterizado a su partido e hizo hincapié en que desde su llegada a la Presidencia del PP en julio tendió la mano, sin éxito, al Gobierno socialista para «remar juntos» en las cuestiones principales. Según explicó, propuso a Sánchez apoyar los Presupuestos si se mantenía la senda de déficit y las previsiones presupuestarias y «prestarle»los votos del PP en el Senado -donde goza de mayoría absoluta- para aplicar el 155 de nuevo en Cataluña.

Cierre de filas en el PP

La polémica, en cualquier caso, actuó como pegamento en el PP, que ayer aplaudió al unísono el tono duro empleado por Casado en su rifirrafe con Sánchez. Su número dos, Teodoro García Egea, rechazó cualquier posibilidad de recular y censuró al Ejecutivo por estar negociando los Presupuestos con los «golpistas» en Cataluña. «Los españoles a eso en la calle -apuntó- le llaman colaborar con un golpe de Estado».

Para el diputado conservador fue Sánchez el que rompió, «hace tiempo», las relaciones con los partidos constitucionalistas. La portavoz popular en el Congreso, Dolors Montserrat, también se sumó a este alegato y recordó que ahora es jefe del Ejecutivo quien tiene que «recomponer lo que ayer él rompió unilateralmente». El vicesecretario de organización, Javier Maroto, tampoco rebajó el tono y aseguró que «cuando uno va de la mano de un golpista hay que decirlo. Sin complejos».