Casado tacha de «inconstitucional» la actitud del presidente

Pablo Casado endureció más ayer su crítica a la gestión del Gobierno en Cataluña. El líder del PP ya no sólo acusa a Pedro Sánchez de «avalar y no hacer nada contra la deriva separatista», sino que considera «inconstitucional» esa falta de respuesta. «Actitudes del secretario general del PSOE están yendo en contra de la Constitución -elevó la denuncia-. Y no implico a todo el partido o a todos los líderes regionales, probablemente muchos estén igual de espeluznados».

No es una declaración aislada. Horas antes, el secretario general del PP, Teodoro García Egea, había puesto en duda en La Sexta que el PSOE «promueva el cumplimiento de la legalidad» en Cataluña. Es más, los populares creen que Sánchez ha «renunciado» a «defender la ley». En otras palabras, a aplicar un 155 más profundo y que permita al Gobierno nombrar a los miembros del ejecutivo catalán.

Con este plantemiento, el PP está a años luz de aceptar cualquier diálogo con el presidente de la Generalitat, a quien Casado tacha de «desequilibrado». Un argumento más para que en su intervención de ayer en el Club Siglo XXI cargara contra Sánchez por «mendigar» un encuentro con Quim Torra este viernes que el Consejo de Ministros se traslada a Barcelona.

Fuentes de la dirección del PP creen que la prueba más fehaciente del rumbo equivocado de Sánchez es que en su propia formación comienza a abrirse paso el debate sobre la ilegalización de los partidos secesionistas. De todas formas, Casado no cree que lo ocurre en el PSOE sea algo inédito: «La traición a los principios constitucionales y de la Transición se produce con Zapatero».