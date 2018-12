Casado reprocha a Sánchez que dialogue con el «desequilibrado» de Quim Torra El líder del PP presidió ayer la presentación del candidato de su partido a la Alcaldía de Barcelona. :: Andreu Dalmau / EFE El presidente catalán aprieta a su vez al presidente del Gobierno para que no se deje «arrastrar por la extrema derecha» con el 155 RAMÓN GORRIARÁN MADRID. Lunes, 17 diciembre 2018, 00:29

Para Pablo Casado, el presidente de la Generalitat de Cataluña es «un desequilibrado» con el que Pedro Sánchez no puede dialogar. Con Quim Torra, subrayó el líder del PP, no hay nada que hablar, «hay que cesarlo ya» con el artículo 155 de la Constitución en la mano. El presidente catalán no respondió, pero emplazó al presidente del Gobierno a que resista y no se deje arrastrar por las presiones de «la derecha y la extrema derecha» para intervenir Cataluña.

La brocha gorda siempre ha estado presente en el debate sobre el desafío independentista, pero lleva camino de ser el argumento principal. El presidente catalán ha cultivado las palabras gruesas con la reivindicación de la vía eslovena hacia la independencia o al jactarse en algunos momentos de la pasividad de los Mossos por su compromiso con la secesión. El líder del PP alimentó ayer a esa deriva al afirmar que Torra tiene alteradas sus facultades mentales. Explicó que su apreciación no es «un insulto», es la descripción del comportamiento de alguien que define a «los españoles como carroñeros, hienas y víboras»; de alguien que «desea que el Gobierno mande los tanques» a Cataluña; de alguien que «ansía» para su tierra «la vía eslovena, una guerra civil que costó 63 muertos y cientos de heridos».

Casado se ha liberado de las ataduras de lo políticamente correcto y ha lanzado una ofensiva total contra los independentistas. El sábado pidió ilegalizar los CDR por promover «el terrorismo urbano» y cortar la financiación pública para Esquerra y el PDeCAT porque tienen dirigentes en prisión acusados de rebelión y sedición. Ayer subió un peldaño y exigió la destitución del presidente de la Generalitat porque sufre, a su juicio, un desequilibrio mental, y en esas condiciones «no puede estar al frente de los Mossos d'Esquadra», un cuerpo policial con 16.000 hombres armados. La vía hacia la independencia de Torra, subrayó, es la de «la confrontación civil, el derramamiento de sangre».

Pero el presidente catalán no fue el único destinatario de sus palabras, también tuvo un capítulo para Pedro Sánchez, al que, además de reprochar que dialogue con Torra, recriminó que intente reeditar la operación de José Luis Rodríguez Zapatero en 2003, cuando se comprometió a aceptar la reforma del Estatut que aprobara el Parlamento de Cataluña. Sánchez dijo el pasado miércoles en el Congreso que dialogaría sobre una propuesta de autogobierno que tuviera el apoyo del 75% de los diputados de la Cámara catalana. Casado considera que el presidente del Gobierno «está dispuesto a cargarse la soberanía nacional» con esa propuesta porque está dispuesto a trocearla.

El líder del PP señaló que si no llega a ser por su partido, con su campaña de recogida de firmas contra la reforma del Estatut y el recurso interpuesto ante el Constitucional, «Cataluña sería independiente y habría naciones en el mundo que la habrían reconocido». Ahora, subrayó, se vuelve a repetir la historia.

Coraje y derecho

El líder del PP lanzó su andanada contra Torra en la presentación del candidato de su partido a la Alcaldía de Barcelona, Josep Bou. El presidente catalán no estaba al tanto de sus palabras mientras recorría la feria navideña Santa Lucía, en Prats de Lluçanes, y no hizo ninguna mención a Casado. Sí se dirigió al presidente del Gobierno para emplazarle a que sea «valiente» y «no se deje arrastrar por la derecha y la extrema derecha» para cortar las vías de diálogo abiertas y aplicar el 155. «Tenga coraje», reclamó el presidente de la Generalitat, que negocia el formato y el contenido de la reunión con Sánchez en Barcelona del próximo viernes con motivo de la reunión ese día del Consejo de Ministros en la Llotja del Mar.

Torra insistió en que en ese encuentro, si se celebra, tiene que estar sobre la mesa «el derecho» de los catalanes a «votar nuestro futuro en un referéndum». Un planteamiento que Sánchez se niega a tener en cuenta. El presidente del Gobierno quiere que la agenda se centre en los problemas cotidianos de los ciudadanos y en los Presupuestos.

La Moncloa, por otra parte y ante la profusión de anuncios de movilizaciones, exige que el Ejecutivo catalán garantice la seguridad del Consejo de Ministros. Torra dio por descontado que así será y que los Mossos velarán por ella, así como por «la libertad de expresión y de concentración». Una coletilla que inquieta en el Gobierno porque no es descartable una actitud pasiva de la policía catalana, como ocurrió en el referéndum ilegal del 1 de octubre del año pasado, y que la reunión del gabinete del próximo viernes se convierta en una encerrona. El Ministerio del Interior tiene previsto trasladar a un millar de agentes antidisturbios de la Policía Nacional y la Guardia Civil.