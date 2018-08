Casado reclama un «Plan Marshall» en África para frenar la inmigración Pablo Casado pasa ayer junto a un grupo de migrantes durante su visita al puerto de Algeciras. :: Jon Nazca / reuters El presidente del PP insiste desde Algeciras en el efecto «llamada» de las políticas del PSOE CECILIA CUERDO Jueves, 2 agosto 2018, 00:10

sevilla. Un programa especial de ayudas a África, al estilo del Plan Marshall que reconstruyó Europa occidental en los años 50 del siglo pasado, y con cupos de trabajadores que regresen a sus países. Es la apuesta del presidente del PP, Pablo Casado, para frenar la presión migratoria en el litoral andaluz, que ayer achacó de nuevo al efecto «llamada» por las políticas del Gobierno socialista. Un día antes de su reunión con Pedro Sánchez, dejó clara cuál será su posición. «No valen ni el buenismo ni el populismo, ni decir que hay papeles para todos y que el Estado de Bienestar en España es ilimitado, o decir que la ruta ilegal de entrada en Europa por España es mucho más fácil que en otros países europeos».

Acompañado del alcalde de Algeciras, el 'popular' José Ignacio Landaluce, Casado visitó el puerto gaditano, uno de los más congestionados en las últimas semanas. Debido a las escasas llegadas desde el lunes, no encontró inmigrantes durmiendo en los barcos de rescate, pero sí a un grupo de medio centenar esperando en el puerto a ser reubicados en algunos de los polideportivos de la zona para iniciar los trámites de identificación. En medio de una nube de cámaras, les dio la mano, tiró de inglés y francés para preguntarles cómo se encontraban y de dónde procedían e incluso fue objeto de un «eres el mejor» por parte de alguno de los inmigrantes. Nada más terminar, insistió en que la solidaridad y la ayuda no es «patrimonio de la izquierda». «Yo también soy persona y me parece dramático que en África haya pobreza y en Europa haya países que no muestren sensibilidad hacia ellos», añadió.

No obstante, su discurso no cambió un ápice y mantuvo que «no hay papeles para todos», pidiendo al Ejecutivo socialista actuar «con responsabilidad y sin demagogia». El presidente del PP, que insistió en que la cuestión de la inmigración pasa también por la defensa de los cuerpos de seguridad del Estado y de unas fronteras «que son españolas y europeas», se trasladó por la tarde a Ceuta para visitar la valla.