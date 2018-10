Casado pide la recuperación del frente constitucionalista

Pablo Casado exigió ayer a Pedro Sánchez firmeza ante el desafío independentista y que aplique, de una vez por todas, el artículo 155 en Cataluña. Eso sí, no como hizo en su día el Gobierno de Mariano Rajoy, sino con más dureza. El líder del PP, tras el ultimátum de Quim Torra, urgió al jefe del Ejecutivo a activar los mecanismos constitucionales y aplicar el 155 «el tiempo que haga falta», con personal del Gobierno sobre el terreno e incluyendo la intervención de la policía y de la televisión autonómicas. Para ello, Casado reclamó a Sánchez que inicie cuanto antes una ronda de contactos con las fuerzas constitucionalistas para hacer un «frente común» contra «el chantaje» del soberanismo. «Eso debería hacer si tiene un mínimo de responsabilidad, aunque no seré yo quien sea su salvavidas», sentenció. El líder popular censuró la inacción del Gobierno en Cataluña, donde la situación es «insostenible», y apostó por poner en marcha una batería de medidas para frenar el avance del sector rupturista. Entre ellas, multar a los funcionarios que lleven lazos amarillos o aplicar la ley de partidos para exigir que condenen la violencia aquellas formaciones que no lo hacen o avanzar en su ilegalización.