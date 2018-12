Casado pide al Gobierno que aplique la ley de partidos e ilegalice los CDR Casado participa, ayer, en Cáceres en el acto de presentación de los candidatos del PP en Extremadura. :: Esteban Martinena / efe Plantea que Esquerra y PDeCAT no reciban fondos públicos por tener dirigentes acusados de rebelión y sedición R. C. Domingo, 16 diciembre 2018, 00:24

cáceres. El líder del PP, Pablo Casado, reitero ayer la exigencia al Gobierno socialista de que aplique la ley de partidos e ilegalice a los Comités de Defensa de la República (CDR) y a Arran, la organización juvenil ligada a la CUP, por fomentar la «kale borroka» o lucha callejera en Cataluña.

En un acto celebrado en Cáceres para presentar los candidatos del PP en las elecciones del 26 de mayo, Casado señaló que la ley de partidos permite ilegalizar a aquellas formaciones políticas que «promuevan, alienten y justifiquen la violencia». Precisó que su propuesta de ilegalización «no es por sus ideas» sino que se basa en que «están justificando la violencia».

«Ahora que en Cataluña hay 'kale borroka', hay una 'batasunización' callejera que es intolerable, hay que dejar muy claro que hay leyes en vigor que hay que cumplir (...) Aplique la ley de partidos, ilegalice a los CDR, ilegalice a Arran, anuncie una investigación sobre las CUP y sobre todo estudie qué está haciendo Torra en relación a esos movimientos», reclamó al Ejecutivo socialista.

El problema para llevar a cabo esa medida es que los CDR no están constituidos legalmente. Son grupos que se organizan en instancias de todo tipo, asociaciones de vecinos, colegios, organismos profesionales, estudiantiles, hasta grupos de amigos. No están, por tanto, registrados en ningún organismo público. Lo mismo que Arran, que es un sector de la CUP que se identifica con ese nombre, pero que no tiene registrados estatutos ni nada parecido en el Ministerio del Interior.

El líder del PP también propuso en Cáceres, según informa Efe, que se modifique la ley de financiación de partidos para que las organizaciones que alientan la violencia no reciban fondos públicos ni tampoco los «partidos políticos que tengan acusados por sedición o rebelión». Una medida de este tipo afectaría a Esquerra y al PDeCAT, formaciones que tienen escaños en el Congreso desde la transición y han gobernado la Generalitat de Cataluña en varias ocasiones, además de haber sido socios de gobiernos nacionales del PSOE y del PP.

«Hay partidos políticos en Cataluña -prosiguió el líder de los populares- que promueven de forma fehaciente la independencia, con métodos violentos, saltándose la legalidad, la Constitución y encima les pagamos con fondos públicos (...) su estrategia para romper».

Casado sostuvo que «no se puede seguir subvencionando con fondos públicos la deriva independentista de la Generalitat de Cataluña».