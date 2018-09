Casado: «Montón tenía razón, no todos somos iguales» 01:09 Pablo Casado saluda a simpatizantes a su llegada a la reunión de la junta directiva regional del PP de la Comunitat Valenciana. / Foto: Kai Försterling (EFE) I Vídeo: Atlas «Lo único que voy a decir es que la verdad siempre se abre paso», ha señalado el presidente del PP en referencia a la decisión de la Fiscalía en contra de la apertura de una causa penal por el título del máster que obtuvo en la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid EUROPA PRESS Valencia Sábado, 22 septiembre 2018, 15:18

El presidente del PP, Pablo Casado, ha afirmado este sábado, tras la decisión de la Fiscalía del Tribunal Supremo de no abrir causa contra él por su máster que «decía una paisana -en referencia a la exministra de Sanidad, Carmen Montón- que no todos somos iguales, y tenía razón: no todos somos iguales». «No voy a decir nada más, no hace falta decir nada más», ha subrayado.

En su discurso en un acto con militantes en la Pobla de Farnals (Valencia), ha valorado la decisión de la Fiscalía en contra de la apertura de una causa penal por el título del máster que obtuvo en la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid (URJC) en el curso 2008-2009, al no ver «consistentes» los indicios de prevaricación.

Casado, aunque no se ha referido explícitamente a la polémica y únicamente ha hablado de ello como «el último tema de actualidad», ha manifestado: «Hace una semana, decía una paisana que no todos somos igulales, y tenía razón, no todos somos iguales», aludiendo a la dimisión de Montón tras las informaciones sobre su máster.

Acto seguido, el 'popular' ha reivindicado que «la serenidad, decencia y dignidad con la que este partido se defiende debería ser imitada por otros muchos».

Y ha enfatizado: «Lo único que voy a decir es que la verdad siempre se abre paso, y que este partido siempre respeta a las instituciones, sean universidades o administraciones judiciales, a diferencia de otros».

«Este partido nunca liquida la presunción de inocencia convirtiéndola en una presunción de culpabiliddad, ni va a exigir a un adversario que explique lo que no ha hecho y lo que las calumnias dicen que ha hecho», ha aseverado.

Por tanto, «como no somos iguales y (en el PP) tenemos más dignidad y respeto a las instituciones», Casado ha agradecido la confianza de los militantes y ha remachado: «Dije en el Congreso Nacional que no iba a defraudar y, afortunadamente, el tiempo nos está dando la razón».