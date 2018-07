Casado advierte a Sáenz de Santamaría: «No admitiré corrientes internas» Nombra secretario general a su jefe de campaña Teodoro García Egea y portavoz en el Congreso a Dolors Montserrat ANDER AZPIROZ MADRID. Viernes, 27 julio 2018, 00:02

El PP de Pablo Casado echó ayer a caminar lastrado por una profunda fractura. Por un lado, el nuevo presidente apoyado por María Dolores de Cospedal, sin quien probablemente nunca hubiera alcanzado el liderazgo del partido. Por el otro, Soraya Sáenz de Santamaría, la candidata que ganó las primarias entre la militancia y que después, aunque perdió, cosechó un significativo 43% de votos entre los compromisarios.

No obstante, Casado defendió este jueves en Barcelona, tras el primer Comité Ejecutivo Nacional de esta nueva etapa, que la pluralidad del organigrama que ha diseñado se demuestra en que, de las 36 personas que ocupan vicesecretarías y secretarías de área, 10 pertenecen al equipo de Sáenz de Santamaría, otras 10 al de Cospedal y 3 más a los de otras candidaturas.

Pero entre esos cargos no figura Sáenz de Santamaría. Tampoco la mayoría de dirigentes fieles a la exvicepresidenta, como Fátima Báñez, Íñigo de la Serna o José Luis Ayllón, quienes declinaron los ofrecimientos que se les han trasladado al considerar que se ha negado una «representación digna» al sector del partido que representan.

La ex número dos del Ejecutivo ha rechazado, incluso, integrarse como vocal de libre designación del presidente en el Comité Ejecutivo Nacional, una oferta que sí han aceptado Cospedal, José Ramón García Hernández, José Manuel García Margallo y Elio Cabanes, el resto de candidatos en las primarias. El líder del PP tendió este jueves su mano a Sáenz de Santamaría y le aseguró que su puerta permanecerá abierta para que, si lo desea, se pueda integrar. Pero también lanzó una advertencia. «Necesito que el partido esté unido y necesito que el PP esté fuerte y no voy a admitir ninguna corriente interna ni ningún tipo de etiquetado de las personas, porque todos somos Partido Popular», afirmó. A renglón seguido dejó claro que es a él a quien se ha elegido como líder del partido, y, por tanto, es suya la responsabilidad de diseñar el nuevo organigrama interno sin necesidad de atender a la exigencia de proporcionalidad que el miércoles le trasladó la exvicepresidenta. Según destacó el presidente del PP, su acercamiento a Sáenz de Santamaría no fue una negociación, sino un diálogo en cumplimiento de su compromiso con la integración.

La nueva plana mayor

Una de las primeras decisiones que se conoció al inicio del Comité Ejecutivo Nacional fue la designación de Teodoro García Egea como secretario general. A principios de semana Javier Maroto dio por sentado que el número dos del partido recaería sobre una mujer; sin embargo Casado ha decidido colocar a su lado a uno de sus más estrechos colaboradores.

Dolors Montserrat será la portavoz del grupo popular en el Congreso, puesto en el que sustituye a Rafael Hernando. La exministra de Sanidad se alineó con Cospedal en la primera fase de las primarias y cuando está quedó eliminada por los militantes se pasó a las filas de Casado. En el Senado, el portavoz será el ex director general de la Policía Ignacio Cosidó. Reemplaza a José Manuel Barreiro, quien apostó en la sucesión de Rajoy por la ex vicepresidenta.

El Comité de Dirección, órgano encargado de llevar el día a día del partido, estará formado por Casado, García Egea, seis vicesecretarios y los portavoces del Congreso, el Senado y la Eurocámara. De sus 11 miembros la única integrante de la lista de Soraya Sáenz de Santamaría es la alcaldesa de Logroño Cuca Gamarra. Por contra, el entorno de Cospedal estará representado en la cúpula popular por Montserrat, la también exministra Isabel García Tejerina y Vicente Tirado, número dos del PP de Castilla-La Mancha. Aunque fue la gran derrotada en la primera vuelta, la secretaria general del PP durante los últimos diez años ha logrado acaparar una cuota de poder interno similar o incluso mayor que la de Sáenz de Santamaría.

Casado ha querido contar también con la experiencia de otros ministros ademas de la de Montserrat y García Tejerina. Jorge Fernández Díaz asume la vicesecretaría de Interior y Libertades y Rafael Catalá la de Justicia. Juan Ignacio Zoido ocupará la Presidencia del Comité Electoral.

Cataluña

La elección de Barcelona como sede de la primera reunión del Comité Ejecutivo Nacional no es baladí. En su primera comparecencia como presidente de la formación conservadora, Casado anunció que «al PP en Cataluña se le volverá a empezar a ver». También avanzó cuál será la primera iniciativa que impulsará en el Congreso. Ésta será una proposición no de ley para incorporar al Código Penal el delito de «sedición impropia» (suprimido en 1995 y que consiste en castigar planes ilegales aunque no se lleguen a consumar) y el de «convocatoria ilegal de referendos».