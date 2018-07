Casado adelanta que bloqueará la nueva senda de déficit en el Senado Rajoy y Casado conversan durante su reunión de ayer en Génova. :: Tarek / efe El nuevo líder del PP se reúne con Rajoy y mañana lo hará con Sáenz de Santamaría para que se integre en su proyecto E. M. / A. A. MADRID. Martes, 24 julio 2018, 00:05

Pablo Casado inició ayer su primera semana como presidente del PP con la toma de decisiones de calado, tanto a nivel externo como interno. En lo que se refiere a la política nacional, el líder de los populares confirmó algo que se daba por descontado. Esto es, que usará la mayoría absoluta de su formación en el Senado para bloquear la aprobación de la nueva senda de déficit en la que se encuadra el aumento del techo del gasto, con lo que da muestra de que la guerra de oposición que va a plantear al Ejecutivo socialista se librará en todos los frentes.

Casado señaló ayer en una entrevista en Onda Cero que no tiene intención de apoyar esta nueva senda de estabilidad presupuestaria que el Gobierno planteará esta semana en Congreso y Senado y cuyo factor más importante es la entrega a las comunidades de dos décimas más para su objetivo de déficit público en 2019, del 0,1% del PIB previsto al 0,3%. Y lo mismo para la Seguridad Social. En cifras, 2.500 millones de euros de margen fiscal para ellas en un año electoral para la mayoría.

«Lo que hace falta ahora en España no es una expansión presupuestaria. Estamos en un entorno internacional en el que una posible subida de tipos y un posible enfriamiento del crecimiento económico puede debilitar las dos perspectivas», justificó Casado. Sin el apoyo popular, el Gobierno debería ceñirse a la propuesta de déficit anterior. La decisión de la nueva dirección de los conservadores fue respondida de inmediato por la vicepresidenta del Gobierno. Carmen Calvo deseó que el «PP no se escore hacia una derecha que nada tiene que ver con la derecha en Europa».

Javier Maroto confirma que la Secretaría General recaerá sobre una mujer

Casado también hizo este lunes un guiño a Cataluña al convocar en Barcelona la primera reunión del nuevo comité ejecutivo nacional del partido. Se trata de un gesto con el que el presidente del PP trata de destacar el grado de importancia que da al problema catalán así como su determinación a recuperar en esta comunidad el voto de los populares, que atraviesa por el peor momento de su historia.

Clave interna

Casado comenzó la jornada del lunes con una reunión con Mariano Rajoy en su nuevo despacho de la sede de Génova, el mismo que perteneció al ex jefe del Ejecutivo hasta el pasado sábado. El otro gran encuentro que tiene pendiente es con Soraya Sáenz de Santamaría, con la que ya se ha citado para este miércoles. Casado ofrecerá a su rival en las primarias que se integre en su proyecto aunque aún no ha revelado hasta que punto quiere dar a la ex vicepresidenta un papel protagonista. Lo que es seguro es que Sáenz de Santamaría no sustituirá a María Dolores de Cospedal al frente de la Secretaría General de la formación conservadora, un puesto reservado para un integrante de la lista ganadora. Según informó este lunes Javier Maroto, una mujer será la número dos del partido. En Génova suenan los nombres de dos exministras: Isabel García Tejerina y Dolors Montserrat. El nombre elegido por Casado se dará a conocer el jueves en Barcelona.

También a nivel interno el presidente del PP confirmó a Juan Manuel Moreno como rival de Susana Díaz en las autonómicas andaluzas, primera cita electoral a la que se va a enfrentar el liderazgo de Casado. Moreno fue uno de los dirigentes regionales que con más fuerza apostó por la victoria de Sáenz de Santamaría en las primarias, algo por lo que el presidente del partido ha decidido no pasarle factura.