Borrell lamenta la inacción internacional de Rajoy para combatir el independentismo Josep Borrell, ministro de Exteriores. / EP El jefe de la diplomacia española afirma que se perdieron «combates por incomparecencia» ANDER AZPIROZ Madrid Viernes, 5 octubre 2018, 18:57

Por primera vez, Josep Borrell critica abiertamente la estrategia diplomática de Ejecutivo de Mariano Rajoy ante el independentismo. El jefe de la diplomacia española denunció que el Gobierno del PP rehusó dar la batalla al secesionismo en los foros internacionales, lo que permitió que los independentistas ganaran la batalla del relato en la Unión Europea.

Borrell se preguntó si se dieron «instrucciones» para que las embajadas españolas no contrarrestaran el mensaje soberanista. «Hay combates que se pierden por incomparecencia», advirtió. Desde su llegada al Ministerio de Asuntos Exteriores la estrategia cambió. El primer embajador en levantar la voz fue Pedro Morenes. El ex titular de Defensa y exembajador en Washington no dudó en dar la replican al presidente de la Generalitat, Quim Torra, durante un acto en la capital estadounidense. Desde el Ministerio se trasladó al resto de legaciones que el de Morenés sería a partir de entonces el modelo a imitar cuando desde el independentismo tratara de denigrar la imagen de España en el exterior.

Borrell también se refirió en la cadena Ser a la «burda» carta que Torra ha enviado al presidente Pedro Sánchez y a otros mandatarios extranjeros como Donald Trump, Angela Merkel o Vladimir Putin. En la misiva, el presidente catalán urge a una mediación internacional como única salida al conflicto. «Cuando veo que Torra manda una carta en inglés a Sánchez, algo no va bien. Ningún gobierno ha reconocido a la 'non nata' república catalana, se lo dijimos», apuntó el ministro de Exteriores.