Borrell, un candidato para las europeas que no quiere serlo El presidente dice que sería «un extraordinario» cabeza de cartel, pero la idea no entra en los planes del ministro A. AZPIROZ Miércoles, 9 enero 2019, 00:47

nueva delhi (india). Josep Borrell ya ha hecho saber a Pedro Sánchez que no le seduce la idea de ser el cabeza de lista del PSOE para las elecciones europeas, pero el presidente del Gobierno prefiere no darse por enterado. Ayer volvió a la carga y afirmó que el ministro de Asuntos Exteriores sería «un extraordinario candidato a las elecciones europeas».

Borrell suele decir que «siempre es bueno que hablen bien de uno», pero ayer no puso su mejor cara a esa posibilidad electoral. El ministro, de visita oficial en India, optó por el silencio y esquivó dar una respuesta sobre su candidatura, ni en público ni en privado. Fuentes próximas al ministro insistieron en que un escaño del Parlamento Europeo, institución que presidió entre 2004 y 2007, no entra en sus planes.

En el PSOE hay un amplio consenso de que hoy por hoy sería el mejor candidato porque concita las simpatías del socialismo 'clásico' y al mismo tiempo es miembro del equipo de Sánchez que, en teoría, representa la renovación socialista.

El presidente del Gobierno, que conoce la negativa de su ministro, no se va a jugar el todo por el todo con Borrell para las europeas. «Hay muchas más personas» que podrían encabezar la lista, apuntó. La realidad no dice eso y no hay candidatos dentro del PSOE con el tirón político que podría tener el titular de Asuntos Exteriores.

La elección del cabeza de cartel para las europeas no es un asunto menor porque será el rostro que acompañará a los candidatos municipales en más de 8.000 localidades y a los 13 aspirantes a gobernar en las autonómicas a partir del 26 de mayo. Será el referente nacional, siempre que no haya un 'superdomingo'electoral, hipótesis cada vez más improbable, tanto en el caso del PSOE como de las demás fuerzas políticas.

Borrell, de 71 años, es el ministro más veterano del Gobierno de Sánchez, quien le rescató para el primer plano de la vida política en junio pasado.