LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
El ministro de Justicia, Félix Bolaños, durante su comparecencia. EP

Bolaños recuerda que Sánchez será «pronto» el segundo presidente con más tiempo en La Moncloa

El ministro de Justicia niega que la legislatura esté «parada» y recuerda que la vuelta de Puigdemont no depende del Gobierno pese a la resolución del abogado de la Unión Europea

Álvaro Soto

Álvaro Soto

Madrid

Viernes, 14 de noviembre 2025, 13:03

Comenta

El doble respiro de este jueves, con el primer aval a la ley de amnistía en la Unión Europea y con el apoyo de Junts ... en el Congreso para el cierre de las centrales nucleares, ha disparado el optimismo en el Gobierno, que ya ve el calendario no como una amenaza, sino como una oportunidad para próximas celebraciones. El ministro de Justicia, Félix Bolaños, ha asegurado este viernes que la legislatura está dando frutos y ha recordado que Pedro Sánchez se convertirá «pronto» en el segundo presidente que más tiempo ha estado al frente del Ejecutivo desde la vuelta de la democracia.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Un vecino de Nájera se enfrenta a una multa por supuestas amenazas a un edil del PR para que apoyara los presupuestos
  2. 2 Dos detenidos por la supuesta agresión sexual a una joven discapacitada en Logroño
  3. 3 Oleada de robos de bicicletas y patinetes en trasteros de El Campillo
  4. 4

    Los sanitarios riojanos dejarán de llamar por su nombre a los pacientes para que pasen a las consultas
  5. 5 En la UCI del Hospital de Zaragoza tras el incendio en una vivienda de Logroño
  6. 6 Dos grúas elevadoras aparcadas por la noche en el monumento a las Víctimas del Terrorismo de Logroño
  7. 7

    «Claro que se me cae la baba, tienen a su madre pero ellas son mis hijas»
  8. 8 Denuncian a un logroñés por una presunta estafa a una joven con la reventa de unas entradas para un festival
  9. 9 Conservas Cerdeimar abre la planta de producción de Cervera con 31 trabajadores
  10. 10 Capellán anuncia desgravaciones fiscales para los celiacos

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

larioja Bolaños recuerda que Sánchez será «pronto» el segundo presidente con más tiempo en La Moncloa

Bolaños recuerda que Sánchez será «pronto» el segundo presidente con más tiempo en La Moncloa