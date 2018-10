Bescansa mide sus apoyos para concurrir a las primarias de Podemos en Galicia Su posible rival, Antón Gómez-Reino, advierte de que esta comunidad no puede ser «el retiro dorado o plan B» de nadie A. A. Martes, 2 octubre 2018, 00:20

madrid. Carolina Bescansa no deshojará aún la margarita sobre su participación en las primarias para la la Secretaría General de Podemos en Galicia. La cofundadora de Podemos, ahora caída en desgracia dentro de la formación morada, convocó este lunes un acto en Santiago de Compostela en el que presumiblemente iba a anunciar su decisión. No fue así. Bescansa informó de que se tomará un tiempo de reflexión en el que pulsará a la militancia para conocer sus opciones de triunfo.

Si da el paso, la exdirigente podemista se mediría al diputado Antón Gómez-Reino, un rival muy difícil de batir. La dirección nacional mantiene que será neutral, pero no hay duda de sus preferencias. El domingo, Pablo Iglesias dijo que no intervendrá en el proceso, aunque a renglón seguido reveló que no habla con Bescansa desde que esta filtró por error un documento el pasado abril en el que proponía una alianza a Íñigo Errejón para derribar al secretario general.

Iglesias también criticó que alguien que vive desde hace 20 años en Madrid quiera dirigir el partido en Galicia. La respuesta de Bescansa llegó ayer: «Las gallegas no dejamos de serlo cuando emigramos».

De momento, Gómez-Reino, quien ejerce de portavoz de En Marea en la Cámara baja, ha entrado ya en campaña. Dio la bienvenida a Galicia a la cofundadora del partido, pero a continuación señaló que esta comunidad «no puede ser el retiro dorado ni el plan b de nadie».

Ese plan b al que se refiere consistiría en que Bescansa, de ganar las primarias, tendría a disposición los recursos humanos y materiales de los que ahora carece para reemprender su pugna con Iglesias.