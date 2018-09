Bélgica niega la entrega de Valtònyc y asesta otro golpe a la Justicia española Un juez no ve traslación a ese país de los delitos por los que está condenado el rapero a tres años y medio de prisión SALVADOR ARROYO BRUSELAS. Martes, 18 septiembre 2018, 00:10

Primero fue el caso del expresidente de Cataluña, Carles Puigdemont. Luego siguieron los de los exconsejeros de su Gobierno Toni Comín, Lluis Puig y Meritxell Serret (por defecto de forma en la euroorden dictada en España). Ahora se incorpora a la lista de fugados no extraditables desde Bélgica, el rapero mallorquín Josep Miquel Arenas, más conocido por Valtònyc, que huyó a este país en mayo tras ser condenado por la Audiencia Nacional a tres años y medio de prisión por enaltecimiento del terrorismo, injurias graves a la Corona y amenazas en las polémicas letras de sus canciones.

Un juzgado de primera instancia de Gante, en la región de Flandes, a unos 60 kilómetros de Bruselas, asestó ayer a la Justicia española el enésimo golpe al denegar la orden internacional de extradición entendiendo que los tres delitos que se imputan al cantante «se consideran aquí conductas atípicas» y se colocarían bajo el paraguas de la libertad de expresión.

Fue el argumento de parte, la del abogado Gonzalo Boye -guía también en el proceso a Puigdemont- que encabeza el equipo de defensa de Valtònic (con otros dos letrados belgas, Paul Bekaert y Simon Bekaert). La Fiscalía, que representa a España en el procedimiento, se limitó a decir que ha recurrido la decisión. Tenía 24 horas para hacerlo. A partir de ahora se abre un periodo de quince días para que el juez valore las alegaciones y se pronuncie.

Pero el 'no' a la extradición de Valtònyc ha sido contundente y «está muy bien motivado», subrayó el letrado junto a su defendido a las puertas de la sede judicial, tras una vista que se prolongó apenas tres cuartos de hora.

De hecho, el magistrado de Gante no ha atendido ninguno de los argumentos de la Fiscalía, pese a que en los últimos días se llegó a barajar la posibilidad de que aceptase, al menos, activar la euroorden por el delito de menor grado (las amenazas a un político), con pena de seis meses. Este periodo se sumaba a los dos años por enaltecimiento del terrorismo (no contemplado en el código penal belga) y uno más por injurias a la Corona. Un castigo total de tres años y medio que aún pesa y que le llevaría a ingresar en prisión nada más pisar España.

En Estrasburgo

Valtònyc comparecía por cuarta vez ante la justicia belga -anteriormente lo había hecho el 5 de julio, el 24 de agosto y el 3 de septiembre-. Prácticamente un desconocido hasta suscitarse la polémica por las letras de sus canciones, la condena, y su posterior fuga, ayer no ocultaba su alegría por el fallo. Y apuntaba al que será el siguiente paso de su defensa. «En el Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo se creará un precedente y se demostrará que en España no hay libertad de expresión. Aquí hoy ya se ha sentado precedente; se ha rechazado todo».

Delito a delito, aseguró que en lo referente al enaltecimiento del terrorismo «la sentencia empieza por la base de que en España no hay ninguna organización terrorista en activo, sino que eso forma parte de la historia». Sobre el de amenazas, que «aquí amenazar de muerte a alguien no es amenaza si no hay una condición» y en lo referente a las injurias a la Corona, ironizó el rapero, «yo no soy ningún enemigo de la corona, quizá el rey si lo es».

Carles Puigdemont, a través de su cuenta de Twitter, felició al rapero y escribió que «Europa es un espacio de libertad en el que es inaceptable el abuso de ciertos estados».