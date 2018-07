Aznar regresa a la sede del PP tras dos años y medio de desplantes a Rajoy Casado y Aznar, durante su reunión de ayer en la sede del PP en la calle Génova. :: Diego Crespo / efe Casado recibe al expresidente del Gobierno y a Hernández Mancha un día antes de su reunión con Sáenz de Santamaría A. AZPIROZ MADRID. Miércoles, 25 julio 2018, 00:03

En el primer día como dueño del despacho ubicado en la planta séptima de Génova 13 -el que corresponde al presidente del partido-, Pablo Casado recibió a su antecesor Mariano Rajoy. Ayer hizo lo propio con José María Aznar, quien llevaba más de dos años y medio sin pisar la sede nacional del PP, tras romper relaciones con la anterior dirección, Rajoy el primero, y renunciar a la Presidencia de Honor de la formación. El exjefe del Ejecutivo se marchó dando un sonoro portazo a unas puertas que ahora se le vuelven a abrir de par en par.

Fuentes populares se limitaron a comentar que, durante la hora y media aproximada que duró la conversación, el nuevo líder de los populares y Aznar analizaron los desafíos y retos que afronta España. Por la tarde, Casado cerró el círculo y mantuvo un segundo encuentro con Antonio Hernández Mancha, presidente del PP tras la primera etapa del fallecido Manuel Fraga al frente de la formación conservadora. Casado trata de mandar un mensaje de unidad en sus primeras días al frente del partido, que debería completarse hoy tras renirse con Soraya Sáenz de Santamaría.

El presidente del PP ha trabajado a las órdenes tanto de Rajoy - ejerció como vicesecretario de Comunicación- como de Aznar -fue su jefe de Gabinete- y aunque ninguno de los dos quiso hacer público quién era su candidato en las primarias, sus gestos evidenciaron que, mientras el primero quería a su exvidepresidenta como sucesora, el segundo apostaba por una renovación a fondo con Casado.

El encuentro con Aznar se produjo una semana después de que éste lamentase no haber sido invitado al congreso extraordinario celebrado entre el viernes y el sábado. «Yo sólo he sido presidente del PP 14 años, del Gobierno o8 años y diputado 20 años, pero probablemente eso no da derecho a ninguna invitación», ironizó el jefe del Ejecutivo entre 1996 y 2004. El conflicto se agravó cuando el presidente de la comisión organizadora, Luis de Grandes, señaló que «José María Aznar, si hubiera querido, sería un miembro nato de este congreso, con voz y voto, porque era presidente de honor del partido. Esta condición, él expresamente renunció a ella». Ahora Aznar, con su visita al despacho del presidente del PP, muestra su disposición a regresar a la órbita de un formación conservadora que apunta, como él pide, a la renovación y a un giro a la derecha, según se ha marcado el máximo dirigente del PP como objetivo. Para alcanzarlo, «los expresidentes tienen mucho que aportar y que aconsejar», señaló Casado en campaña.

«Invitación evidente»

Javier Maroto, mano derecha del nuevo presidente durante las primarias y hombre fuerte del PP, al menos hasta que este jueves se nombre a una secretaria general, señaló que el encuentro con Aznar supone una «invitación sutil pero evidente» para que regresen aquellos simpatizantes de la formación que en los últimos tiempos la han abandonado para marcharse a Ciudadanos. Estas palabras vienen a dar parte de razón a Albert Rivera, quien el pasado lunes insistió a la nueva dirección popular en que los enemigos son el populismo y el independentismo, y no su partido liberal. Pero si algo se desprende de los últimos discursos de Casado, es que Ciudadanos será uno de los primeros rivales a batir para poner fin al trasvase de votos de centro derecha hacia la formación naranja.

Hoy el turno de reuniones de Casado pasa por Soraya Sáenz de Santamaría. El líder del PP quiere integrar a su adversaria en las primarias dentro de su organigrama, aunque aún no ha revelado que puesto le ofrecerá, más allá de descartar que vaya a ser la secretaria general del partido. Todas las quinielas apuntan a que el número dos del partido recaerá sobre las exministras Dolors Montserrat o Isabel García Tejerina. El nombre de la secretaria general y el resto de la dirección se conocerá mañana durante la reunión convocada del comité ejecutivo que se celebrará en Barcelona.