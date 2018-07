Aznar se lamenta por no haber sido invitado al congreso

El que fuera durante años el hombre más poderoso del PP, José María Aznar, se quejó ayer con un cierto tono de ironía de que nadie le haya reclamado su presencia en el Congreso de su partido. «No he tenido el honor de ser invitado. He sido veinte años diputado, ocho presidente del Gobierno, catorce presidente del PP y otros tantos presidente de honor, pero probablemente eso no da derecho a ninguna invitación», dijo en un encuentro organizado dentro de los cursos de verano de la Universidad de Málaga.

El expresidente del Gobierno, que en los últimos años se ha distanciado mucho de la formación, hasta el punto de renunciar a la presidencia de honor en 2016, tiró en cualquier caso de humor y añadió que, probablemente, en caso de que le hubieran llamado habría declinado la invitación. Además aseguró que no tiene intención alguna de volver a la primera línea política. «Estoy bien donde estoy. Cosa distinta es que dé mis opiniones, que las voy a dar, y que defienda mis ideas y lo que considere más oportuno para el PP», advirtió.

Lo que no dijo de modo explícito, sin embargo, es quién desea que gane la batalla interna que se dirime entre mañana y pasado, pero nadie tiene demasiadas dudas de que su opción es Pablo Casado, entre otras cosas porque desde FAES, la fundación que preside, no ahorró durísimas críticas hacia la estrategia seguida por el Gobierno de Mariano Rajoy en Cataluña, bajo la batuta de la vicepresidenta, Soraya Saenz de Santamaría.

De nuevo con sarcasmo, de hecho, dejó caer su escasa sintonía con ella: «No voy a hacer como ha hecho mi sucesor en el Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, que manifestó su clara preferencia por la candidata».