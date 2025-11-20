LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, durante un pleno de la Asamblea de Madrid, a 20 de noviembre de 2025. EP

Ayuso acusa al Gobierno de «política delincuente» tras la condena del fiscal general por el Supremo

La presidenta madrileña lanza un duro mensaje en redes tras el fallo que condena a Álvaro García Ortiz a dos años de inhabilitación por revelación de secretos

Miguel G. Casallo

Jueves, 20 de noviembre 2025, 17:56

Comenta

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, se ha pronunciado este jueves sobre la condena del Tribunal Supremo al fiscal general del ... Estado, Álvaro García Ortiz, con un mensaje contundente en redes sociales en el que acusa al Gobierno de Pedro Sánchez de «utilizar los medios del Estado para hacer política delinquiendo». Sus palabras llegan tras una jornada marcada por la expectación ante su reacción y por la amplia cobertura mediática del fallo, que ha tenido repercusión internacional según subrayó la dirigente madrileña: «Hoy el mundo sabe lo que está pasando en España».

Publicidad

Top 50
  1. 1 Se vende clásico de la noche logroñesa por 400.000 euros
  2. 2 El Alvia Logroño-Madrid se adelantará una hora, perderá dos paradas y ganará 10 minutos desde el 14 diciembre
  3. 3

    Sonoco plantea un ERTE para la fábrica de Mivisa de Aldeanueva de Ebro
  4. 4 Una casa de Nájera se incendia dos veces en cuatro días
  5. 5

    «Cuando me desperté tenía a mi compañero de trabajo encima penetrándome»
  6. 6

    «El cáncer es una putada, pero cuando sales adelante llevas aprendidas unas lecciones que te van a durar para el resto de tu vida»
  7. 7 La llegada de miembros de Vinea abre en canal el PR al provocar un nuevo cisma
  8. 8 Dos investigadores del CIBIR desarrollan vacunas contra el cáncer
  9. 9 «No creo en el acuerdo con la ultraderecha», asegura el único alcalde del PR tras dejar el partido
  10. 10

    El Supremo condena al fiscal general por revelación de secretos y le inhabilita dos años

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

larioja Ayuso acusa al Gobierno de «política delincuente» tras la condena del fiscal general por el Supremo

Ayuso acusa al Gobierno de «política delincuente» tras la condena del fiscal general por el Supremo