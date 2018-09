Un avión no tripulado de EE UU se estrella en Cádiz El suceso se produjo el pasado 26 de junio y se precipitó frente a Rota sin provocar víctimas R. C. Sábado, 8 septiembre 2018, 00:35

cádiz. Un avión no tripulado RQ-4 Global Hawk del Ejército del Aire de EE UU se estrelló el pasado 26 de junio en aguas cercanas a la bahía de Cádiz, confirmaron fuentes militares estadounidenses. Según informa 'La Voz de Cádiz', hasta su publicación el miércoles en la web estadounidense 'The War Zone' no había trascendido ninguna noticia sobre este incidente.

La voz de alarma «se produjo alrededor de las cinco de la tarde, cuando el Global Hawk cayó frente a Rota (Cádiz) sin que ninguna persona se viera afectada», añade a este diario el capitán de corbeta Joe Hontz, portavoz del Mando Europeo de EE UU, con sede en Stuttgart (Alemania).

Una vez que se tuvo constancia del accidente se inició un operativo de rescate del aparato con el objeto de recuperar la mayor parte de su material sensible. Todo ello con el objetivo de evitar que cayera en manos no deseadas.

«El buque de apoyo USNS Arctic, que se encontraba realizando operaciones de rutina en el área de la Sexta Flota, fue el encargado de recoger los restos del aparato. Además, para su localización fue movilizado un avión KC-135 que despegó desde la base aérea de Zaragoza», detalla el capitán de corbeta Hontz.

El RQ-4 Global Hawk es el mayor dron que opera en las fuerzas armadas estadounidenses con un peso de unos 1.630 kilos. Tiene una longitud de 14,5 metros y una envergadura de casi 40 metros.

Desde el punto de vista operacional es conocido por ser el «avión espía no tripulado» de la Fuerza Aérea estadounidense, siendo el equivalente actual al famoso U2 de los años 50. Realiza las denominadas misiones ISR (siglas en inglés de inteligencia, vigilancia y reconocimiento). Transmite imágenes en tiempo real, pudiendo realizar las misiones de día y noche y con todas las condiciones meteorológica.