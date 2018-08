Las autonomías piden más medios para acoger a los menores migrantes Valerio saluda al consejero riojano Conrado Escobar. :: Kiko Huesca / efe Según los datos del Ministerio de Trabajo hay 8.000 de ellos, principalmente ubicados en Andalucía, Cataluña o País Vasco A. AZPIROZ Lunes, 6 agosto 2018, 23:56

madrid. Una vez superado el colapso en la sistema de acogida por el incremento de la llegada de migrantes de finales de julio, el Gobierno trata ahora de mejorar la situación de los menores que, en muchos casos, llegan a las costas andaluzas sin sus progenitores.

Se trata de una asignatura pendiente en la que ya ha pedido avances significativos Save the Children. Según esta ONG, «es necesario que se establezca un nuevo compromiso y se mejore la coordinación entre los actores involucrados para garantizar que el aumento en las llegadas no menoscabe la protección y el bienestar de la infancia migrante». Para lograrlo, la ministra de Trabajo, Magdalena Valerio, convocó ayer a las comunidades autónomas a la Conferencia Sectorial de Migración, un órgano que no se reunía desde el mes de septiembre de 2015.

Valerio solicitó a sus interlocutores una mayor colaboración para acoger a los menores, una tarea que por ahora se concentra de forma mayoritaria en Andalucía, País Vasco, Cataluña o Melilla. Uno de los objetivos es armonizar la política migratoria en este ámbito. Y es que «existen 19 modelos distintos de protección de menores en España», se denuncia desde Save the Children. A la salida de la Conferencia Sectorial de Migración, los participantes informaron de que no se cerró ningún acuerdo concreto. No obstante se tachó el encuentro como positivo por ser el primero en los últimos tres años. La reclamación general desde los territorios fue la de aumentar los medios que se destinan desde el Estado central y la necesidad de actuar cuanto antes en defensa de un colectivo doblemente expuesto.

Según las cifras que maneja el Gobierno, a día 31 de julio había en España unos 8.000 menores no acompañados. La secretaria de Estado de Migraciones, Consuelo Rumí, afirmó ayer que no se impondrán cuotas de reparto a las comunidades autónomas, como ya trató de hacer sin éxito la Comisión Europea, con la crisis de los refugiados en 2015. La solidaridad entre los diferentes territorios tiene que ser «voluntaria y espontánea», señaló Rumí.

Al término de la reunión, el consejero riojano Conrado Escobar afirmó que la inmigración es una «cuestión internacional, por lo que hay que reclamar fondos a Europa y el Gobierno tiene que hacer su parte». Escobar dijo que La Rioja «está dispuesta, como lo viene haciendo siempre, a acoger lo que le pueda corresponder», aunque recordó que «no es momento de repartir cupos, ya que hablamos de personas», para a continuación señalar que por la región han pasado 214 refugiados, y en el caso de acogida de menores «no va a ser una excepción».

Mientras el Gobierno busca soluciones, un total de 125 personas fueron rescatadas ayer en el Mar de Alborán, entre ellas dos bebés. El freno de las llegadas durante la semana pasada unido a la puesta en marcha de centros donde los migrantes son acogidos temporalmente mientras se procede a su identificación ha logrado que la acogida vuelva a producirse de una forma ordenada.