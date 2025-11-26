'Caso sobres': el juez reclama al PSOE la relación de todos los «pagos en metálico» entre 2017 y 2024
El instructor de la Audiencia Nacional Ismael Moreno insiste en el que el partido sigue sin explicar las «discordancias» en los abonos a Ábalos y Koldo
Miércoles, 26 de noviembre 2025, 12:59
El juez del caso Koldo en la Audiencia Nacional, Ismael Moreno, que además instruye la pieza separada de los sobres con dinero en 'cash' entregados ... a José Luis Ábalos y a Koldo García, ha decidido someter a una exhaustiva investigación la caja de la sede Ferraz tras constatar que el PSOE sigue sin aclarar las «discordancias» por los abonos en contante a los dos imputados.
Es por ello que Moreno ha librado un «requerimiento» al PSOE, al que ha tenido acceso este periódico, para que «facilite relación de pagos en metálico y documentos en los que se soportan durante el período 2017-2024». El juez da 10 días a la formación que lidera Pedro Sánchez para que remita toda esa documentación.
