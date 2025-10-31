LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Cristina Álvarez, asistente en Moncloa de Begoña Gómez, a su llegada al juzgado. EFE

La Audiencia de Madrid avala pedir el registro de llamadas de la asesora de Begoña Gómez

Considera que la diligencia reclamada por Peinado no es extensiva y que sirve para conocer qué comunicación tuvo la investigada Cristina Álvarez con los patrocinadores de la cátedra

Mateo Balín
Melchor Sáiz-Pardo

Mateo Balín y Melchor Sáiz-Pardo

Viernes, 31 de octubre 2025, 11:40

La Audiencia Provincial de Madrid ha avalado la decisión del juez instructor Juan Carlos Peinado de reclamar los registros de las llamadas telefónicas de Cristina ... Álvarez, la asesora en Moncloa de Begoña Gómez, vinculadas con la Universidad Complutense de Madrid (UCM) y las empresas patrocinadoras de la cátedra que codirigía la esposa del presidente del Gobierno o con el empresario Juan Carlos Barrabés, profesor de este máster. Sin embargo, vuelve a descartar las comunicaciones que la investigada puso realizar con Globalia, su filial Air Europa o el África Center, el programa del Instituto de Empresa donde trabajó también Gómez.

