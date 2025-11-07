La Audiencia de Madrid avala la decisión de sentar en el banquillo al novio de Ayuso por el doble delito fiscal
La Sección Tercera rechaza el último recurso de González Amador contra su procesamiento y rechaza todas las nuevas diligencias que había pedido el empresario
Viernes, 7 de noviembre 2025, 13:54
El novio de Isabel Díaz Ayuso ha quemado su último cartucho para evitar sentarse en el banquillo acusado de doble fraude fiscal y de falsedad ... documental. La Sección Tercera de la Audiencia Provincial ha confirmado el procesamiento de Alberto González Amador decretado por la anterior magistrada instructora del caso, Inmaculada Iglesias, avalando así que se proceda a la apertura de vista oral.
En otro auto, esta misma sección, los togados rechazan las nuevas diligencias que había pedido el equipo jurídico del empresario imputado para tratar de demostrar que sí existieron los trabajos a empresas en el extranjero contra los que se giraron las facturas que la Fiscalía, la Agencia Tributaria y la instructora creen que fueron falsas y que constituyeron la base para el fraude de más de 350.000 euros en el impuesto de sociedades de 2020 y 2021.
Estas dos resoluciones de la Audiencia Provincial abocan a González mador al juicio, ya que la siguiente resolución, que debe dictar el actual instructor del caso, es la apertura de la vista oral, y se trata de una decisión que no es recurrible.
Límite de sesiones alcanzadas
El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez.
Por favor, inténtalo pasados unos minutos.
Sesión cerrada
Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este.
Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo.
¿Tienes una suscripción? Inicia sesión