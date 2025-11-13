LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Javier Hildalgo, cuarto por la izquierda, con Begoña Gómez, tercera por la derecha, en un evento de Wakalua en Fitur en enero de 2020 África Center

La Audiencia frustra el enésimo intento del juez del 'caso Begoña' de reabrir Air Europa usando ahora acusaciones de Aldama

La sala zanja que el juez basa en «noticias periodísticas de hechos que no se investigan en este procedimiento»

Melchor Sáiz-Pardo
Mateo Balín

Melchor Sáiz-Pardo y Mateo Balín

Jueves, 13 de noviembre 2025, 14:03

Comenta

De nuevo, «no». La Audiencia Provincial de Madrid ha frustrado el enésimo intento del juez del 'caso Begoña Gómez' por reabrir la investigación sobre la ... supuesta intervención de la mujer de Pedro Sánchez en el rescate de la Air Europa con 475 millones de euros durante la pandemia. La sala zanja que las simples declaraciones a un medio de comunicación del conseguidor Víctor de Aldama insinuando la participación de Gómez en este millonario desembolso por su amistad con el entonces CEO de la aerolínea, Javier Hidalgo, no son ni mucho un indicio nuevo que faculte a resucitar esta línea de investigación, condición 'sine qua non' que la Audiencia había impuesto al juez Juan Carlos Peinado el pasado año cuando ya le vetó este derrotero.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Graciela Palacios, nueva enóloga de Marqués de Vargas
  2. 2

    La Federación Riojana pagaba una vivienda en Madrid, gastos triplicados y seguros de vehículos privados
  3. 3

    «Claro que se me cae la baba, tienen a su madre pero ellas son mis hijas»
  4. 4

    Las familias se enfrentan a multas de hasta 50.000 euros si no evalúan los riesgos de sus empleadas del hogar
  5. 5 La muralla del siglo XIX ya aparece en las excavaciones frente a la Comandancia
  6. 6 Investigado por colocar trampas de caza ilegales en una zona protegida de Albelda
  7. 7

    La Rioja busca familias de acogida para los 41 menores de 14 años que aún viven en pisos hogar
  8. 8 Los accionistas de Bodegas Riojanas aprueban ampliar el capital en ocho millones de euros
  9. 9 Un delincuente de Valencia muere tras recibir una paliza por agredir a su pareja
  10. 10

    Los profesores interinos piden a Educación que aborde reformas para combatir la precariedad

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

larioja La Audiencia frustra el enésimo intento del juez del 'caso Begoña' de reabrir Air Europa usando ahora acusaciones de Aldama

La Audiencia frustra el enésimo intento del juez del &#039;caso Begoña&#039; de reabrir Air Europa usando ahora acusaciones de Aldama