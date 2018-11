Artadi se distancia de la estrategia unilateral del presidente de la Generalitat La consejera reconoce que el independentismo no tiene la mayoría suficiente para hacer efectiva la república CRISTIAN REINO Jueves, 15 noviembre 2018, 00:40

barcelona. Quim Torra cumplió ayer seis meses desde que fue investido presidente de la Generalitat. Asumió el cargo realizando dos promesas, restituir a Carles Puigdemont y hacer efectiva la república. Todo apunta a que no cumplirá ninguna de las dos. El propio expresidente catalán reconoció, postúlandose como candidato a las europeas en la lista de Esquerra, que no podrá volver a ser investido durante un tiempo. Y ayer, la consejera de la Presidencia, Elsa Artadi, se convirtió en la primera dirigente de JxCatcon peso y miembro del Ejecutivo catalán que admite que la independencia no será posible en la presente legislatura. «No hay una mayoría secesionista suficiente para hacerlo todo», expresó en la cadena Ser.

Ese todo le acerca a las tesis de Esquerra, que aboga por ampliar la base soberanista antes de un nuevo proceso secesionista, y equivale a asumir que la ruptura tendrá que esperar, a pesar de que el presidente de la Generalitat, Quim Torra, insiste en su compromiso con hacer efectiva la república declarada el 27 de octubre de 2017. Las palabras de Artadi contradicen al president, quien semanas atrás, se «negó a aceptar» que el indepedentismo no tenga la «mayoría social suficiente» para llegar hasta el final. «Tenemos el 47% de los votos, frente al 35% del unionismo», dijo.

A Torra se le acumulan los problemas, pues la ANC y los CDR le piden que dé pasos hacia la independencia. Si no lo hace, la ANC pedirá elecciones a partir del 21-D, mientras que los CDR ya han empezado a recibir con pitos al dirigente nacionalista en actos públicos.

Distancias

Artadi hace un tiempo que ha marcado distancias con el núcleo duro de JxCat. Arrancó la legislatura siendo la más estrecha defensora de las tesis de Puigdemont, pero poco a poco se ha ido a alejando del expresidente y de Torra. Artadi, junto con Pere Aragonès, vicepresidente y dirigente de Esquerra (ayer se vio con Puigdemont), lleva el peso de los contactos con la Moncloa. Un diálogo traducido en una treintena de reuniones entre ministros y consejeros y que ha desbloqueado comisiones bilaterales que llevaban años sin celebrarse. Conversaciones que se mantienen a pesar de que el presidente catalán anunció que retiraba su apoyo al Gobierno. Pero la portavoz, que en su día sonó como presidenciable, ha asumido un papel destacado en la reconstrucción de puentes entre Barcelona y Madrid y eso le ha apartado del sector irreductible de JxCat, el de Puigdemont, Torra, Josep Costa o Agustí Colomines, que insisten en la unilateralidad.

«No siempre tenemos la mayoría de 70 diputados (sobre 135)», según la consejera. «Nos cuesta aproximar las visiones y esta es la realidad», afirmó en referencia a las diferencias entre JxCat y ERC. También hay cada vez más diferencias entre sectores de JxCat. La portavoz cree que la mayoría independentista en el Parlament se perdió el 22 de marzo, cuando Jordi Turull no pudo ser investido presidente de la Generalitat por la negativa de los cuatro diputados de la CUP.