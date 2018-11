Arrimadas y Albiol rechazan ir a visitar a los presos a la cárcel Fuentes de Esquerra apuntan que un dirigente del PSOE contempla reunirse con Junqueras en la cárcel de Lledoners C. REINO Martes, 6 noviembre 2018, 00:55

barcelona. La líder de Ciudadanos en Cataluña, Inés Arrimadas, y el máximo dirigente catalán del PP, Xavier García Albiol, rechazaron de forma categórica la invitación que ayer que les hicieron por carta los siete dirigentes secesionistas que están en prisión para visitarles en las cárceles. Oriol Junqueras, Raül Romeva, Jordi Turull, Josep Rull, Joaqui Forn, Jordi Cuixart, Jordi Sànchez, que ayer recibieron la visita de un grupo de europarlametarios que se ofrecen como observadores internacionales en el juicio del 1-O, enviaron una misiva a los dos dirigente constitucionalistas para que acudan a las prisiones y comprueben que no tienen privilegios respecto al resto de internos, como mantienen desde el PP y Cs.

Tanto Cs como el PP declinaron la invitación. «No acudiremos a ver a quienes han intentado liquidar España», afirmó el presidente de Cs, Albert Rivera. «No voy a ir a ninguna cárcel a visitar a los independentistas presos, prestándome a su circo mediático y frivolizando con su propia situación», señaló García Albiol. Tras conocerse el 'no' de los líderes constitucionalistas, Carles Puigdemont cargó con todo. «Los carceleros no osan mirar a la cara de sus víctimas. La vergüenza les acompañará toda la vida», afirmó en Twitter. El PSC, por su parte, aseguró que sus dirigentes no acuden a ver a los líderes independentistas encarcelados para evitar que se hagan «lecturas políticas». Sí ha habido, en cualquier caso, algunas visitas de líderes socialistas a título personal, como las que hicieron Jaume Collboni o Carles Castillo. El que ha sido estrecho colaborador de Junqueras en ERC y en la vicepresidencia, Sergi Sol, confesó ayer que un dirigente del PSOE «se está planteando ir a la cárcel a ver a Junqueras». A su juicio, un líder socialista «acabará yendo» para «desmarcarse de la derecha».

El portavoz de ERC en el Congreso, Joan Tardà, señaló por su parte que «nunca, nunca, nunca» el republicanismo va a pedir el indulto para los líderes independentistas presos.