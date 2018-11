Arran ataca con pintura una comisaría de la Policía Nacional Estado en el que ha quedado la comisaría tras el ataque. / Arran El suceso se produce dos días después del ataque a la casa del juez Pablo Llarena, llevado a cabo por la misma organización CRISTIAN REINO Barcelona Viernes, 16 noviembre 2018, 12:57

La organización juvenil Arran, vinculada a la CUP, ha vuelto a protagonizar un ataque contra un inmueble, como el que perpetró el miércoles pasado en la casa del juez del Supremo, Pablo Llarena en Sant Cugat del Vallès (Barcelona) que apareció llena de pintura amarilla. En esta ocasión los encapuchados de la izquierda independentista han lanzado esta noche pasada globos llenos de pintura contra la fachada de una comisaría de la Policía Nacional en Terrassa (Barcelona). La formación secesionista ha colgado el vídeo en su cuenta de Twitter para reivindicar la acción, con la advertencia a las fuerzas se seguridad del Estado de que «si nos tocan a los compañeros, atacaremos a las comisarías».

👉Primer ens detenen a 3 companyes per participar al #HoliNoPassareu

👉Ahir els feixistes de Ciutadans ens denunciaven per Delicte d'Odi



✊Des d'Arran respondrem a la repressió amb ACCIÓ DIRECTA!



🔥SI ENS TOQUEU A LES COMPANYES, ATAQUEM LES COMISSARIES🔥



💣NO PASSARAN💣 pic.twitter.com/GoZnN7ofOU — Arran Terrassa💡 (@arranterrassa) 16 de noviembre de 2018

El escrache contra la vivienda que Llarena tiene en Sant Cugat del Vallès (Barcelona) fue condenado ayer por la mayoría de las fuerzas políticas (salvo la CUP) y el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) reclamó al Ministerio del Interior que adopte las medidas de protección necesarias para los jueces que trabajan en Cataluña. Cs denunció a Arran por un delito de odio y la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), en un comunicado muy duro, hizo referencia a la Noche de los Cristales Rotos. «No se ha llegado ni mucho menos a esa situación», afirmó esta organización de jueces, pero a su juicio el propósito que anima la «agresión es el mismo: imponer una idea por la fuerza, característica definitoria de todos los regímenes dictatoriales». El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, llamó a no generar alarmismo. «La crispación nos debe preocupar a todos pero tampoco tenemos que generar alarmismo. Son sucesos puntuales, no les quito la gravedad, pero no hagamos alarmismo», dijo.