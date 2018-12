Archivan la causa contra Camps por la Fórmula 1

El Juzgado de Instrucción número 2 de Valencia ha acordado el sobreseimiento provisional de la causa abierta al expresidente valenciano Francisco Camps relativa a las negociaciones para la organización del Gran Premio de Fórmula 1 en Valencia a través de Valmor Sports S. L. y la posterior absorción de esta sociedad por parte de la empresa pública Circuito del Motor.

«En atención a las diligencias practicadas en estas actuaciones, considerando que no procede la realización de nuevas indagaciones y estimando que no existen indicios suficientes para formular una acusación fundada en derecho, procede decretar el sobreseimiento provisional del presente proceso», señala el auto.

La jueza considera, por tanto, que la investigación no permite sostener el dictado de un auto de procedimiento abreviado por un delito continuado de prevaricación y por un delito de malversación de caudales públicos. «La actividad instructora desarrollada no permite llegar a tal conclusión toda vez que los informes emitidos por la UDEF, aunque amplios, no llegan a establecer, al menos con garantías, esa conclusión», precisa la resolución.

La magistrada atiende así la petición de archivo formulada por la defensa del expresidente valenciano en octubre de este año.