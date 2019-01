Aragonès y Artadi pedirán mañana a Calvo una mesa de diálogo permanente Los independentistas insisten en el 'no' a las Cuentas del Gobierno y en el 'no' a su tramitación CRISTIAN REINO BARCELONA. Miércoles, 16 enero 2019, 00:28

Casi un mes después de la reunión entre Pedro Sánchez y Quim Torra en el Palacio de Pedralbes de Barcelona, que dio como resultado un comunicado conjunto de los dos gobiernos reconociendo que hay un conflicto y que hay que resolverlo con una respuesta avalada por la sociedad, la Moncloa y el Palau de la Generalitat retoman mañana el diálogo institucional. Se reunirán en Madrid la vicepresidenta Carmen Calvo por parte del Gobierno central y el vicepresidente Pere Aragonès y la consejera Elsa Artadi por la parte catalana.

Se trata de un encuentro «preparatorio» de una futura reunión, según la Generalitat, pero llega días antes del inicio del juicio del 1-O, que volverá a movilizar al secesionismo, y en pleno debate sobre los Presupuestos Generales del Estado, que las fuerzas independentistas se resisten a apoyar. El soberanismo está dividido en lo que hace referencia a las Cuentas del Gobierno, pero aun así presiona a Pedro Sánchez para que mueva ficha y haga algún gesto más (no solo de índole económico) hacia ERC y el PDeCAT.

La Generalitat, según avanzó la consejera de la Presidencia, Elsa Artadi, propondrá mañana a la vicepresidenta del Gobierno la creación de una «mesa de diálogo estable» entre los dos ejecutivos. La administración catalana trata de «formalizar» una negociación, que esté supervisada por un mediador neutral, para abordar una salida al pleito catalán. Esta es la condición que Carles Puigdemont puso el lunes sobre la mesa -y que ayer el Gobierno catalán hizo suya-, además de una comisión bilateral para vigilar el cumplimiento de las inversiones, para permitir que los grupos independentistas tramiten las Cuentas del Estado en el Congreso. La Moncloa rechazó, en cualquier caso, la mesa de negociación política. Sánchez, el sábado en Barcelona, pidió a los secesionistas que pasen del monólogo al diálogo.

El Gobierno central no moverá ficha en relación a la autodeterminación, por lo que las Cuentas están en el aire. A pesar de que tanto Esquerra como buena parte del PDeCAT habían abierto la puerta al menos a facilitar su entrada al Congreso, el independentismo ha vuelto a enducerer su posición. «No vemos movimiento por parte del presidente del Gobierno para buscar una solución política. Por tanto, si no se mueve no podemos aprobar los Presupuestos ni permitir su tramitación», afirmó Elsa Artadi.