El PP apuesta ahora porque los jueces elijan al Consejo

El PP exigirá una modificación del sistema de elección de los vocales del Consejo General del Poder Judicial tras la renuncia de Manuel Marchena a presidir el órgano de gobierno de los jueces. La pretensión de los populares es regresar al modelo anterior al aprobado por Felipe González y buscarán para conseguirlo el consenso parlamentario. «Nos comprometemos a volver al sistema de elección que consagra la Constitución», anunció ayer Pablo Casado en el Congreso.

En las filas conservadoras son conscientes de la dificultad que entraña esta reforma y aunque contactarán con el resto de grupos no creen que pueda llevarse a cabo este mandato. «Vamos a intentarlo, pero la situación en que queda la legislatura con la debilidad del Gobierno me hace pensar que no será fácil», argumentó Casado, que recordó que en sus programas electorales el PP ya ha planteado «volver al modelo original». También lo llevó en su acuerdo de investidura con Ciudadanos, aunque Mariano Rajoy no dio ningún paso en ese sentido.

Según avanzó el líder del PP, en la próxima convención nacional se habilitará un apartado para analizar qué fórmula se puede usar para la modificación legislativa de la elección de los vocales del Consejo.

En 1985 el Gobierno socialista, amparado en su mayoría absoluta, modificó la Ley del Poder Judicial para someter al órgano de los jueces a mayor control político. Hasta entonces el procedimiento establecía que doce de los veinte vocales debían de ser elegidos por las asociaciones de jueces y ocho por las Cámaras. El PSOE rozaba así el poder absoluto y en ese ambiente se atribuye al entonces vicepresidente Alfonso Guerra la frase de «Montesquieu ha muerto».