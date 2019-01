Andrea Levy señala la puerta de salida a Cosidó Sábado, 19 enero 2019, 00:48

La vicesecretaria de Estudios del PP, Andrea Levy, poco menos que enseñó ayer la puerta de salida de la formación a Ignacio Cosidó, exdirector de la Policía y actual portavoz del PP en el Senado. «Las cosas que leo no me gustan mucho y no creo que tengan cabida dentro del PP», señaló en relación a 'Kitchen' quien pasa por ser una estrecha colaboradora de Pablo Casado. Por su parte, Cosidó se desvinculó de cualquier operación ilegal. Es más, aseguró que nunca ha tenido relación de ni ningún tipo, ni verbal ni por escrito, con los excomisarios implicados en la trama. Cosidó recordó que no es la primera vez que se le acusa de un hecho ilícito y destacó que siempre todo «ha quedado en nada».