Andrea Levy insta a Fernández Díaz y Cosidó a dar un paso al lado para no perjudicar al PP R. C. MADRID. Sábado, 15 diciembre 2018, 00:29

La vicesecretaria de Estudios y Programas del PP, Andrea Levy, considera que cada uno «debe saber el momento de no perjudicar al partido y dar un paso atrás». Según resaltó, el partido que dirige Pablo Casado «no va a tolerar ningún comportamiento que ensucie las siglas del PP».

Levy se pronunció así al ser preguntada si el exministro del Interior Jorge Fernández Díaz, el exsecretario de Estado de Seguridad Francisco Martínez o el portavoz del PP en el Senado, Ignacio Cosidó, deberían dar un paso al lado tras las informaciones que les relacionan con la 'Operación Kitchen', en línea con lo que hizo María Dolores de Cospedal cuando se difundieron los audios del excomisario Villarejo.

«Creo que es responsabilidad y conciencia de cada uno saber cuál es el momento de no perjudicar al partido y dar un paso atrás», manifestó Levy en una entrevista en Esradio, que recogió Europa Press. La responsable de Estudios y Programas del PP indicó que no se ha leído en su «extensión» todo lo relativo a esa operación, supuestamente orquestada para robar pruebas a Luis Bárcenas sobre la financiación del PP. No obstante, añadió que «hay cosas que no son demasiado edificantes». «Y las vemos con una cierta preocupación», concluyó Levy.