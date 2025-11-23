LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
El cuadro está en el Museo Reina Sofía de Madrid. E. P.

Gernika y el perdón pendiente

El Estado español legítimo en 1937 era el de la República que encargó precisamente el cuadro a Picasso para denunciar el bombardeo ante el mundo

Alberto Surio

Alberto Surio

San Sebastián

Domingo, 23 de noviembre 2025, 00:05

Comenta

En los últimos días hemos vuelto a escuchar la petición de que el Estado pida perdón por el bombardeo de Gernika. La demanda, formulada por ... el propio lehendakari Imanol Pradales en el Parlamento Vasco, apela a la idea de una deuda pendiente, aunque a la vez admite que el actual Gobierno «nada tiene que ver» con el de 1937. «Simplemente se trata de hacer presente la verdad y la justicia desde el compromiso con la libertad y la democracia que debiera guiar su actuar. No reclamamos al Estado español ni más ni menos que lo que hará el presidente de Alemania», señaló el viernes en alusión a la visita que Frank-Walter Steinmeier hará a Gernika la próxima semana. El primer presidente alemán que visita la villa, convertida en un icono universal de la paz. Algo más que un símbolo.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Las quince casas del millón de euros
  2. 2 Un riojano escribirá la sentencia que condenará al fiscal general
  3. 3

    El paraíso riojano del cachopo
  4. 4 Detenida en Estella tras robar una maleta en la estación de autobuses de Logroño
  5. 5

    «Me quedé mortalmente solo; sin María yo ya no seguiría viviendo»
  6. 6

    «Quería recobrar la ilusión, porque el oficio se había vuelto un poco monótono»
  7. 7

    El Ministerio adjudica la actualización del proyecto del sexto tramo de la A-12
  8. 8 Las afecciones en las carreteras riojanas por la nieve: un puerto cerrado y varios con cadenas
  9. 9 El marcador | Los resultados de la jornada
  10. 10

    «Arrancar viñedo a veces es la solución para adecuar la oferta con la demanda»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

larioja Gernika y el perdón pendiente

Gernika y el perdón pendiente