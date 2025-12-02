Air Europa niega haber pagado a Begoña Gómez por el rescate tras las acusaciones de Ábalos y Koldo

Air Europa entra al cara a cara con José Luis Ábalos y Koldo García después de las gruesas acusaciones de ambos en diferentes declaraciones ... antes de entrar en prisión en las que han llegado a insinuar que Begoña Gómez pudo cobrar hasta un millón de euros por «gestionar» el rescate del Gobierno a la aerolínea por valor de 475 millones durante la pandemia.

La compañía de Globalia asegura en un comunicado que ni la firma ni ningún miembro de la familia Hidalgo «valoró, comentó, consideró, ni realizó pago alguno a la señora Begoña Gómez», desmintiendo así que ni siquiera Javier Hidalgo (entonces CEO de la compañía y con quien la mujer de Sánchez mantenía una relación profesional por el patrocinio de la aerolínea al África Center de Gómez) comentara nada sobre el rescate a la mujer del presidente del Gobierno.

«En ningún momento se solicitó a la señora Begoña Gómez intermediación o gestión alguna con relación al mencionado procedimiento administrativo, en el que no tuvo intervención alguna», insiste la compañía en esa nota oficial. «Toda la tramitación del expediente administrativo correspondiente a la concesión de la ayuda se realizó con plena sujeción a los principios y normas que regulaban dicho procedimiento administrativo», abunda Air Europa. El desembolso de los fondos de la SEPI con cargo al Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas en 2020, insiste la aerolínea, tuvo «el correspondiente informe favorable de cuantos órganos administrativos, empresas consultoras y despachos de abogados intervinieron en el procedimiento».

El rescate de la compañía de la Familia Hidalgo y las supuestas «gestiones» que para este millonario desembolso habría hecho Begoña Gómez ante su propio marido son uno de los vértices principales de los ataques contra el Gobierno de la campaña que han puesto en marcha Ábalos y Koldo en los últimos días, después de que el juez del Supremo Leopoldo Puente les enviara a prisión preventiva el pasado jueves 27 de noviembre por el incremento de riesgo de fuga.

Este mismo martes, en una entrevista a 'Okdiario' grabada antes de su ingreso en prisión pero difundida en las últimas horas, el exsecretario de Organización del PSOE afirma que «Javier Hidalgo recurrió a quien hizo falta (para conseguir el rescate) y me dijo que Begoña Gómez gestionó la ayuda a Air Europa».

El exministro ya había jugado día antes esta carta involucrando en otras declaraciones en 'El Mundo' a Gómez en el rescate. Y antes, en mayo, Ábalos había abierto ese melón cuando aparecieron los mensajes de WhatsApp en los que Sánchez, solo cinco días después de una supuesta llamada de Hildalgo a la esposa del presidente que aparece referida el sumario del 'caso Koldo', instó a su ministro de Transportes a «darle una vuelta» a la fórmula para salvar a la compañía de Globalia.

«Compensar» a Gómez

Koldo García, por su parte, ha llegado a insinuar que Gómez incluso cobró por su intervención en el rescate. «Lo único que puedo decir es que los Hidalgo comentaron ante mí que había que compensar el buen trato que había dado la señora Begoña. Yo no sé cómo lo hicieron exactamente pero empezaron hablando, si no me equivoco, de 100 o 200.000 euros hasta decir un millón. En aquel momento, me hubiera gustado no estar, pero es cierto que estuve y es cierto que lo escuché», apuntó el exasesor de Ábalos en una entrevista a ese mismo medio, en la que sostenía que durante la gestión de ese rescate se vio hasta en una veintena de veces con el clan dueño de Air Europa, algunas veces en su propia casa de Madrid.

El pasado 13 de noviembre, la Audiencia Provincial de Madrid frustró el enésimo intento del juez del 'caso Begoña Gómez', Juan Carlos Peinado, por reabrir la investigación sobre la supuesta intervención de la mujer de Pedro Sánchez en el rescate. La sala zanjó entonces que las simples informaciones del conseguidor Víctor de Aldama insinuando la participación de Gómez en este millonario desembolso por su amistad con Javier Hidalgo, no son ni mucho un indicio nuevo que faculte a resucitar esta línea de investigación, condición 'sine qua non' que la Audiencia ya impuso el año pasado al juez Juan Carlos Peinado cuando en mayo y octubre del pasado año por partida doble le vetó seguir por ese derrotero.

Ahora, las revelaciones de Ábalos y Koldo en el mismo sentido podrían abrir una nueva vía a las acusaciones para intentar resucitar esta investigación que la Audiencia Provincial desde el principio ha venido ventando por falta de pruebas.