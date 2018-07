La agresión de Alsasua persigue a sus víctimas María José, una de las agredidas en el bar Koxka de Alsasua en octubre del 2016, ayer en Valencia. monzó / J.J. María José, pareja entonces del teniente de la Guardia Civil, vive ahora en Valencia después de dejar primero su casa y luego Vitoria BURGUERA Viernes, 27 julio 2018, 00:02

valencia. Al teniente lo trasladaron, pero el sargento de la Guardia Civil aún no se puede ir de Alsasua, localidad navarra donde hace 21 meses sufrieron una brutal agresión ellos y sus acompañantes. María José, en aquel momento pareja del teniente, también se ha tenido que ir de su casa, empujada por un entorno hostil y por imperativo médico. Puntualmente vive en Valencia. Si hasta ahora sentía muy presente la noche del 15 de octubre de 2016 a través de constantes pesadillas, después de la última semana, con la agenda política de la ciudad girando en torno a un mural en «solidaridad» con sus agresores, percibe que «aquella noche me persigue».

María José llega a la redacción de Las Provincias acompañada de Consuelo Ordóñez, presidenta del Colectivo de Víctimas del Terrorismo (Covite). «Cuando estás en un sitio como Valencia te das cuenta de que la manera de vivir de allí no es normal, no era sano», explica la joven, que desde que comenzó a entablar una relación con un teniente de la Guardia Civil, Óscar, ya recibió mensajes raros. Ella llegó a la localidad navarra a los tres años, procedente de Ecuador. Allí se crió en un clima de aparente normalidad que, al iniciar la relación, fue enrareciéndose hasta aquella noche. Tenía 19 años.

«Decidí eso y algunas cuadrillas me retiraron el saludo. Pensé que se pasaría con el tiempo, e incluso en una ocasión negué la relación por miedo. Me preguntaron en una fiesta del pueblo si era novia de un madero, y lo negué. Luego nunca me escondí y quería hacer una vida normal porque yo salía con un chico, no con su profesión. Óscar me decía que no era normal todo aquello. Pero es que lo anormal era, para mí, ver una bandera de España o una patrulla de la Guardia Civil».

María José habla con cierta soltura del antes y el después del 15 de octubre. De aquella noche, sin embargo, prácticamente se niega a hablar. La conversación no fluye. Sus grandes ojos oscuros se disparan hacia los lados. Como si las sombras del recuerdo aún pudiesen agredirla. De repente, calla y parece que se queda al acecho. Retoma el relato eligiendo las palabras. Es evidente que recordar le duele, y también le lastima enterarse de que en Valencia, cuando se conoció la agresión, el portavoz de Compromís en la Diputación rechazase la iniciativa del PP para condenar los hechos por considerar que todo ocurrió «de madrugada y con alcohol de por medio».

«A mí, que gente de allí, pero también de aquí, piense que aquello fue una pelea de bar me sienta muy mal. Ojalá fuera sólo eso. Si había alcohol por medio sería por parte de ellos. Obviamente, no por la nuestra (...) Es muy duro, no me gusta hablar de eso, pero lo que quiero dejar claro es que la persecución posterior no empieza tras el encausamiento por terrorismo. Dos horas después de la agresión ya comenzaron a montar lío. Fueron a por nosotros», insiste.

«Me quitaron mi familia»

Advierte un dicho que el que la hace la paga. ¿Qué hizo María José para pagar entonces y seguir pagando ahora? «Mucha gente me retiró el saludo al día siguiente de que pasara. Se posicionaron a favor de los agresores. Cuando la situación acabó encausada como presunto delito de terrorismo, ahí ya sí lo perdí todo. Mis amigos y amigas, que desde los tres años nos conocíamos, gente que había comido de mi plato. Sólo me quedaba mi familia, pero hasta eso me quitaron», explica.

«Tuve que irme a Vitoria, pero durante el juicio nos hicieron una foto a mí y a mis padres. Se difundió y también me ha tocado salir de allí, porque hubo gente que se encaraba conmigo por la calle», señala María José, que asegura estar ahora «mejor de lo que estaba hasta hace unos pocos meses. Desde el día siguiente comenzó un infierno: manifestaciones delante de mi casa, insultos por la calle, llamadas, pintadas, carteles reclamando que me fuera... Se me diagnosticó un cuadro ansioso depresivo grave, y luego un estrés postraumático crónico. No entendía por qué había pasado todo así, y no hubo otro modo de recuperarme que salir de allí. Hasta septiembre de 2017 no levanté cabeza».

Sus padres siguen viviendo en Alsasua, muy lejos de la normalidad. «Sufren una situación crítica. Viven con escoltas. Mi madre se quedó sin trabajo. Tuvo que dejar el bar por el boicot y ese establecimiento era nuestro pilar económico. Se quedó en la calle, una autónoma, sin paro. Y mi padre se tuvo que ir de su empresa por la presión», relata la joven, compungida.