Diego Rivera recreó en este mural que se expone en el Palacio Nacional su versión de la conquista de México. R. C.

¿Cuándo acabará México de perdonar a los españoles?

En un momento dulce para los inversores, el enfrentamiento entre los dos países se podría solventar en la próxima Cumbre Iberoamericana

Doménico Chiappe

Doménico Chiappe

Madrid

Sábado, 8 de noviembre 2025, 20:20

Comenta

Las 435 obras vinieron de México en tiempo récord, para ocupar cuatro grandes espacios culturales españoles, como el Museo Arqueológico Nacional o el Instituto Cervantes. ... Por orden expresa de la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, la exposición 'La mitad del mundo. La mujer en el México indígena' llegaba al país que, según ella, debía pedir perdón por las tropelías cometidas durante la conquista americana. Era un momento tenso, que se extendía desde que López Obrador escribió al Rey, pidiendo que «admita su responsabilidad histórica por esas ofensas y ofrezca las disculpas o resarcimientos políticos que convengan».

