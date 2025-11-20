LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

El exministro José Luis Ábalos, en el Congreso, la semana pasada EP

Ábalos denuncia que Anticorrupción le «presiona» con enviarle ya a la cárcel para forzarle a confesar

El exministro afirma que la Fiscalía, con su «exagerada reclamación» de penas, ha puesto en marcha una «estrategia premeditada» para una «conformidad» ante la falta de pruebas

Melchor Sáiz-Pardo
Mateo Balín

Melchor Sáiz-Pardo y Mateo Balín

Jueves, 20 de noviembre 2025, 09:44

Comenta

José Luis Ábalos no da un paso atrás. Es más, pasa a la ofensiva denunciando una «estrategia premeditada de presión» para hacerle confesar unos delitos ... que, insiste a pesar de las pruebas, nunca cometió.

