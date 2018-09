Volkswagen abre el negocio de 'car sharing' Volkswagen estrenará su servicio en la capital alemana. :: L.R.m. La firma germana lanzará en Berlín un servicio de coche eléctrico compartido con una flota inicial de 2.000 unidades Domingo, 9 septiembre 2018, 22:17

Volkswagen lanzará durante el segundo trimestre de este año un nuevo servicio de 'car sharing' en Berlín, denominado 'We Share', que contará con una flota formada por hasta 2.000 unidades de los modelos e-Golf y e-up!.

La firma señaló que, en el momento de su puesta en marcha en la capital alemana, este servicio contará con una flota inicial formada por 1.500 unidades del e-Golf, mientras que «más adelante» se completará con 500 unidades del e-up!.

La marca alemana destacó que estos modelos se sustituirán de forma gradual desde 2020 por los primeros vehículos de la familia Volkswagen I.D. y, desde ese año, esta iniciativa se extenderá a otras ciudades de Alemania, Europa y Norteamérica.

El responsable de Ventas de la marca, Jürgen Stackmann, afirmó que desde la empresa quieren motivar a los usuarios jóvenes y urbanos para que se pasen a la movilidad eléctrica. «Los habitantes de Berlín serán los primeros en disfrutar de la electrizante experiencia de nuestra oferta de 'car sharing' We Share», añadió. La compañía apuntó que We Share es el primer servicio del nuevo ecosistema 'Volkswagen We' que se dirige a las personas que no son dueñas de un modelo de la marca y permitirá la disponibilidad espontánea de vehículos.

Una fase posterior, la compañía añadirá vehículos más pequeños a su flota de eléctricos, para dar nuevas soluciones de micromovilidad. La firma prevé desplegar esta iniciativa en otras ciudades de Alemania y también a otros mercados europeos «clave».