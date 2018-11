Con vista al mar y a la montaña La Traveller tiene un elevado nivel de confort y muchas posibilidades para el ocio. :: L.r.M. Peugeot presenta su nuevo Traveller preparado por el especialista Tikervan JAVIER GALILEA Domingo, 18 noviembre 2018, 23:41

En un segmento cada vez más animado en nuestra comunidad, Peugeot se presenta con una propuesta tan equipada como las que más, en una carrocería más compacta que ninguna y preparada con mimo por el especialista español Tinkervan.

Las furgonetas camperizadas están de moda. Hace unos años había que sacrificar agilidad en el tráfico a cambio de un refugio para las salidas de parejas, cuadrillas o familias, y reservar un buen montón de dinero para su compra. Sin embargo, la popularización de furgones ligeros como la familia de PSA-Toyota a la que pertenece el Peugeot Traveller, hace olvidar aquellos sacrificios. Para disipar dudas, empecemos por el tarifario: se puede estrenar un Peugeot Traveller desde 28.900 euros. Desde ese precio, que se corresponde al nivel básico 'Happy', entra el techo elevable, la cama sobre el maletero y la tercera fila de asientos, y un saloncito con mesa plegable y asientos giratorios. Y también una batería auxiliar para no castigar a la principal y la iluminación LED de doble tonalidad.

Por encima, el acabado 'Sunset' añade calefacción autónoma y programable para llegar a casa con el ambiente caldeado, inversor de corriente para alimentar aparatos electrónicos con enchufe convencional de 220v. Y en el tope 'Dream', a todo lo anterior se añaden los armarios, la ducha exterior, el toldo, nevera de 40 litros y un mueble cocina con pila y fuego que funciona con bombonas de gas compactas. Llegar hasta aquí, sale por 45.700 euros, pero es que, en cinco minutos, se puede desarmar todo y extraerlo todo cómodamente para convertirla en un coche familiar con espacio a raudales y la posibilidad de colarse en cualquier garaje subterráneo sin temor a rozar con el techo, porque es el más bajo de su categoría.

La Traveller tiene 3 niveles de acabado en función de mobiliario interior El modelo monta de serie el sistema Grip Control que ayuda en condiciones difíciles

Diésel limpio

Insistimos para que quede claro entre la previsible clientela verde del vehículo: los motores de gasoil modernos son más limpios que los de gasolina equivalentes. Y de hecho el grupo PSA, puede presumir de haber hecho los deberes antes que nadie con su gama 1.6 Blue HDI, que en tres escalones de 120, 150 y 180 caballos, satisfacen el exigente corte Euro VI 'c' que rige desde septiembre de este año y que para otras marcas está siendo un quebradero de cabeza. Cualquiera de ellos mueve al Traveller muy bien, y el hecho de que estén asociados de serie a la caja de cambios automática de ocho relaciones, no hace sino lavar la cara al más modesto y suavizar el aporte de par del más potente. De entre todos, nos quedamos con el de 150. Por cierto, como viene siendo habitual en los vehículos recreacionales de Peugeot, se monta de serie el sistema Grip Control, que ajusta frenos y transmisión para facilitar el tránsito sobre superficies resbaladizas. No es una tracción integral ni mucho menos, pero sirve para salir de pequeños atolladeros como un imprevisto barrizal, sin pegas.

Relativamente asequible, sobre todo frente a su competencia natural, muy versátil porque se puede desarmar a voluntad, rápido, económico de mantener y agradable de conducir, el Peugeot Traveller va a ser un habitual del paisaje nivel Achichuelo o en las playas del norte.