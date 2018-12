Un stand de coches sin un solo coche Sorprendente imagen del stand de Volvo en el salón norteamericano. :: L.r.m. Volvo está presente en el Salón del Automóvil de Los Ángeles sin exhibir ningún vehículo en su standSALÓN DE LOS ÁNGELES Domingo, 9 diciembre 2018, 23:52

Volvo Cars participa en el Automobility L.A (Salón del Automóvil de Los Ángeles) de este año con una novedad mundial: ni un solo vehículo en su stand. En su lugar, la empresa explica su visión, que redefine lo que puede ser un vehículo.

Desde los primeros salones del automóvil, el vehículo ha ocupado siempre un lugar central, sobre un escenario giratorio o cubierto por una sábana de seda. Sin embargo, los vehículos, el sector y las expectativas de los usuarios están cambiando. En el Salón del Automóvil de Los Ángeles, Volvo refleja estos cambios.

Hoy por hoy, el modo en el que los consumidores experimentan una marca de automóviles es más importante que el cuero, el cromado o la potencia del motor. Así pues, en el stand de Volvo, cuando los visitantes dirijan sus miradas al espacio central en el que esperarían encontrar un vehículo, en su lugar verán un mensaje sencillo, pero sorprendente: «Esto no es un vehículo».

«Al escoger el nombre Automobility L.A. para el Salón, los organizadores reconocen la disrupción que está viviendo nuestro sector», señala Mårten Levenstam, responsable de la estrategia de productos de Volvo Cars. «Queremos demostrar que somos conscientes de la situación e iniciar un dialogo sobre el futuro de la movilidad. Así que, en vez de traer un concept car (prototipo) hablamos del concepto del automóvil. No ganaremos el premio al «vehículo del salón» este año, pero no nos importa. Esto no es un salón del automóvil».

Aparte de transmitir este potente mensaje, Volvo Cars realiza una serie de demostraciones interactivas relacionadas con los servicios de conectividad, como el sistema "in car delivery" (servicio de entrega itinerante), car sharing, su visión de la conducción autónoma tal como se plasma en el prototipo Volvo 360c y el servicio de suscripción Care by Volvo .

«Nuestro sector está cambiando. En vez de limitarnos a fabricar y vender vehículos, daremos a los clientes la libertad para moverse», afirma Håkan Samuelsson, director ejecutivo de Volvo. «Ofrecemos a nuestros clientes el acceso a un vehículo en el momento y en el lugar en los que los desean».

Volvo Cars cree de verdad en el poder de las alianzas estratégicas. Con empresas tecnológicas consolidadas como Amazon, Google y Nvidia o emergentes como Luminar y Zenuity, Volvo demuestra una interacción innovadora con nuevos tipos de socios.

Con el nuevo objetivo empresarial de Libertad para Moverse de un modo personal, sostenible y seguro, Volvo marca el rumbo de cara al futuro. A mediados de la próxima década, la mitad del volumen anual de vehículos serán totalmente eléctricos un tercio serán autónomos, y Volvo habrá establecido más de cinco millones de relaciones directas con los consumidores.