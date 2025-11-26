Alerta por nieve y hielo: Todo lo que debes tener en cuenta antes de lanzarte a la carretera

N. S. Miércoles, 26 de noviembre 2025, 09:00 Comenta Compartir

El descenso térmico de estos días ha provocado muchas nevadas en zonas altas de montaña, y que muchas carreteras amanezcan con hielo, algo que seguirá sucediendo los próximos días. Y todo esto puede afectar a la circulación por carretera, por eso, la DGT recuerda a los conductores que, antes de iniciar su viaje, consulten las previsiones meteorológicas y el estado en el que se encuentran las vías. También recuerda la importancia de, si se va a circular por las zonas donde hay previsión de nevadas, llevar instalados neumáticos de invierno, de todo tiempo o disponer de cadenas por si su utilización fuera necesaria.

Como en ocasiones anteriores en los casos de que la nieve afecte a la circulación de las carreteras, la Dirección General de Tráfico, para garantizar la fluidez y la seguridad vial, podrá establecer una serie de medidas, como las restricciones a la circulación de vehículos pesados, restricciones a la circulación a otros vehículos que no cuenten con neumáticos de invierno, todo tiempo o cadenas; limitar la velocidad de circulación y prohibir adelantamientos; cortes totales preventivos y el seguimiento obligatorio de desvíos alternativos.

Tráfico también tiene preparado para su funcionamiento los 32 desvíos automatizados y vigilados en diferentes carreteras para el embolsamiento de camiones, para activarlos si fuera necesario por las condiciones de vialidad invernal que se presenten.

Ante esta situación, es conveniente recordar algunas recomendaciones que, aunque conocidas, no siempre se realizan, ayudan a circular con seguridad y a trabajar a los operarios del mantenimiento de la vialidad de las carreteras como dejar libre el carril izquierdo para permitir el paso de vehículos de conservación de carreteras y quitanieves.

Ampliar Colores de la nieve P.F.

Prestar atención a la señalización en los paneles de mensaje variable y a las indicaciones de los agentes de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil, así como extremar la precaución cuando se circule por las áreas y vías afectadas por esta previsión, así como disponer de los medios y equipamiento adecuado para transitar en condiciones de seguridad, entre ellas cadenas o neumáticos de invierno. Al mismo tiempo, conocer los colores de la nieve y sus condiciones de circulación.