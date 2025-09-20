LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Concurso de Elegancia Costa del Sol P.F.

Más de 150 superdeportivos históricos e hiperdeportivos se darán cita en el Concurso de Elegancia Costa del Sol

N. S.

Sábado, 20 de septiembre 2025, 10:00

El Concurso de Elegancia Costa del Sol, uno de los certámenes automovilísticos más exclusivos de España, inicia una nueva fase bajo una nueva dirección. Los primeros frutos de esta nueva etapa serán tangibles en la próxima edición, que se celebrará del 2 al 4 de octubre de 2025 y recorrerá algunos de los enclaves más emblemáticos de la Costa del Sol.

Desde su creación en 2017, el Concurso ha reunido en cada edición una cuidada selección de superdeportivos e hiperdeportivos únicos, con la participación de coleccionistas nacionales e internacionales venidos desde Europa, Estados Unidos y Oriente Medio. Su creciente notoriedad, gracias a las actividades diseñadas para celebrar la pasión por el automóvil, lo ha convertido en una cita de referencia dentro de los círculos más exclusivos de la automoción.

Concurso de Elegancia Costa del Sol P.F.

Es la organización del certamen la que se encarga de evaluar cada candidatura, con el objetivo de preservar el más alto estándar de exclusividad. La participación en el Concurso de Elegancia Costa del Sol está reservada a superdeportivos históricos, superdeportivos actuales e hiperdeportivos que sobresalen por su diseño, elegancia e ingeniería: auténticas joyas de valor incalculable y, en muchos casos, de producción ultralimitada y unidades únicas one-off.

La nueva etapa del Concurso de Elegancia Costa del Sol ya está en marcha y la organización ultima los preparativos para la edición de este año. Con epicentro en Marbella, el próximo 2 de octubre más de 150 vehículos exclusivos se darán cita en el Magna Golf, escenario de la primera de las tres jornadas, donde los participantes disfrutarán de una velada irrepetible de excelencia automovilística, con vistas privilegiadas al mar y a la montaña marbellí.

Concurso de Elegancia Costa del Sol P.F.

En la segunda y tercera jornada, los propietarios recorrerán al volante de sus joyas automovilísticas algunas de las carreteras más espectaculares de la región, con visitas a la capital, Málaga, y a enclaves icónicos como Mijas, además de disfrutar de un track day privado en el Circuito de Ascari y de experiencias exclusivas en Marbella.

El gran momento del programa será la celebración del Concurso de Elegancia, dividido en dos apartados: uno para vehículos históricos y superdeportivos, y otro reservado a hypercars. Un jurado de prestigio internacional, con experiencia en los certámenes más reconocidos del mundo, evaluará cada modelo en función de su diseño, prestaciones, historia, ingeniería y singularidad, para proclamar a los ganadores en hasta ocho categorías.

Concurso de Elegancia Costa del Sol P.F.

La última noche, el certamen culminará con una Cena de Gala, en la que se entregarán los galardones en el concurso de hypercars y se celebrará una recaudación de fondos destinada a organizaciones benéficas de la Costa del Sol, en apoyo a quienes más lo necesitan. Todas las actividades se desarrollarán en un formato estrictamente privado y exclusivo, accesible únicamente mediante invitación.

