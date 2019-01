PREMIADO EL BERLINGO Domingo, 6 enero 2019, 23:45

Tras haber distinguido a Linda Jackson, directora general de Citroën, con el premio MANBEST (MANager BEST - Mejor Manager) 2018, el jurado de Autobest ha publicado los resultados de la mejor opción de compra de automóvil en 2019: el Nuevo Citroën Berlingo ha sido elegido "Best Buy Car of Europe", junto al Peugeot Rifter y al Opel Combo Life. Desde 2001, Autobest recompensa cada año al vehículo que obtiene más votos, tras la votación de 31 periodistas especializados.