El preferido de las mujeres El Volvo XC40 ha sido elegido coche del año por un jurado estrictamente femenino. / L.R.M. El Volvo XC40, galardonado con el premio femenino al 'Coche del año' Lunes, 3 diciembre 2018, 00:23

El nuevo Volvo XC40 ha sido galardonado con el máximo reconocimiento del Women´s World Car Of The Year 2018, el único premio del mundo del motor votado íntegramente por mujeres periodistas especialistas en el sector del automóvil.

Para la marca sueca, que repite premio después de que en 2015 el Volvo XC 90 recibiera el mismo galardón, es un honor tener este reconocimiento que viene a sumarse a otros previos como el que recibía a principios de año como Coche del año de Europa 2018.

El jurado de los premios Women's World Car Of The Year está formado por 34 mujeres periodistas especializadas en motor procedentes de 27 países diferentes de todo el mundo. El criterio de votación se basa en aquellos aspectos que pueden guiar al consumidor a elegir un modelo: la seguridad, la relación calidad/precio, el diseño, la facilidad de conducción, las prestaciones o la huella medioambiental, entre otros.

El XC40 ya recibió también en marzo, el premio al 'Coche del Año en Europa' El modelo estrena la nueva arquitectura modular compacta diseñada por Volvo

Una referencia

El nuevo XC40 es el primer modelo de la nueva arquitectura modular compacta de vehículos (CMA) de Volvo Cars, base de los próximos vehículos de la serie 40, incluidos los modelos totalmente electrificados.

Tras su lanzamiento el pasado año, el Volvo XC40 se ha convertido en un referente en su categoría en cuanto a tecnología, seguridad, conectividad y diseño. Así, es el primer Volvo que incorpora la función de movilidad compartida, gracias a la tecnología de llave digital de Volvo y su plataforma de servicios conectados Volvo On Call. Los propietarios del XC40 pueden compartir su vehículo con la familia y los amigos sin tener que entregarles una llave física.

Otra primicia es el nuevo servicio de suscripción que Volvo Cars presentó para el XC40, que ofrece acceso al vehículo mediante una tarifa plana mensual como alternativa al modelo de propiedad. Gracias a Care by Volvo tener un vehículo será tan fácil, claro y sencillo como tener un teléfono. Pero además, la nueva experiencia de utilización de un Volvo a través del nuevo programa de suscripción, no sólo mejora el tiempo dedicado al mantenimiento del vehículo, porque es Care by Volvo el que se encarga de todo, sino que añade nuevos servicios que mejoran las necesidades de movilidad de nuestros clientes 'Cuidamos de ti, hasta cuando no conduces'.

Entre las prestaciones de seguridad y asistencia al conductor incluidas en el XC40 se encuentran el sistema Pilot Assist de Volvo Cars, City Safety, la atenuación de salidas de la calzada, la alerta de cruce con freno automático y la cámara de 360°, que ayuda a los conductores a maniobrar su vehículo en plazas de aparcamiento difíciles.

El XC40 ofrece un inteligente diseño interior e ideas de almacenamiento con más funciones en las puertas y debajo de los asientos, un lugar especial con carga inductiva para los teléfonos, un gancho abatible para colgar pequeñas bolsas y una papelera desmontable en la consola del tabique central.