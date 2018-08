Un parque muy envejecido Sólo uno de cada tres coches en circulación en España, en el 2025 tendrá menos de 15 años, según Faconauto L.R.M. Domingo, 26 agosto 2018, 23:38

El 65% de los automóviles en circulación durante 2025 tendrá más de quince años de antigüedad, según datos de la Federación de Asociaciones de Concesionarios de la Automoción (Faconauto), que resalta que el camino a la movilidad sostenible pasa por una renovación del parque automovilístico.

El presidente de Faconauto, Gerardo Pérez, afirmó que el mundo del automóvil está comprometido con la movilidad sostenible y descarbonizada, para lo que está avanzando en el aspecto tecnológico y la industria y los concesionarios están realizando inversiones millonarios en I+D.

No obstante, indicó que estos esfuerzos no servirán «para nada» si no se achatarran los modelos más antiguos. «Este es el verdadero foco del problema, no el diésel limpio de última generación, del cual no podemos distraer la atención tanto el Gobierno como fabricantes y concesionarios», añadió.

El máximo responsable de la organización criticó que el diésel se ha convertido en «chivo expiatorio» y en una «distracción», ya que, en su opinión, si lo que se pretende es mejorar la calidad del aire de las ciudades, «efectivamente los vehículos diésel tienen los días contados, pero no los nuevos, que son eficientes y cumplen con los límites establecidos desde la Unión Europea».

«Deben desaparecer los de más de diez años, responsables del 80 por ciento de esas emisiones. Una vez más, le corresponde a la Administración promover medidas para la renovación del parque, por el medio ambiente y por seguridad», subrayó, al tiempo que destacó que desde el sector se apoyarán siempre iniciativas que vayan en esta dirección.

En esta línea, avanzó que para lograr el objetivo de mejora de la calidad del aire es necesaria la tecnología actual de combustión, puesto que no existe una alternativa tecnológica real capaz de llegar a la mayoría de los ciudadanos a corto plazo.