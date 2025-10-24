Así es el primer camión de pila de combustible que ya circula por Europa

El camión, un modelo Iveco, está equipado con el sistema de pila de combustible de Bosch

Patxi Fernández Viernes, 24 de octubre 2025, 07:25 Comenta Compartir

Un camión de pila de combustible, como el Iveco que Bosch ha puesto en operación, funciona esencialmente como un vehículo eléctrico, pero genera su propia electricidad a bordo. El corazón del sistema es el Módulo de Potencia de Pila de Combustible (FCPM), donde se introduce el hidrógeno almacenado en tanques a alta presión (como 70 kg a 700 bares).

Dentro de la pila, el hidrógeno reacciona con el oxígeno del aire en un proceso electroquímico. Esta reacción produce electricidad y vapor de agua como único subproducto de la emisión. La electricidad generada alimenta directamente el e-axle del camión (motor eléctrico) y también recarga unas baterías centrales que actúan como unidades de almacenamiento de energía, confiriéndole una potencia total de sistema de 400 kW.

Bosch ha iniciado la operación real de un camión eléctrico con pila de combustible de hidrógeno en Europa, marcando un nuevo hito hacia una logística climáticamente neutra. El camión, un modelo Iveco, está equipado con el sistema de pila de combustible desarrollado por la propia compañía: el Módulo de Potencia de Pila de Combustible de Bosch (FCPM).

El vehículo de 40 toneladas está operativo en la planta de Bosch en Núremberg, donde se utiliza para el tráfico interno y el transporte de mercancías entre la planta y el proveedor de servicios.

El sistema de pila de combustible convierte hidrógeno y oxígeno en agua y electricidad, permitiendo que el camión funcione completamente de forma eléctrica y sea climáticamente neutro si utiliza hidrógeno renovable.

El sistema de pila de combustible genera una potencia superior a 200 kilovatios. La potencia total del sistema del camión es de 400 kilovatios. Cuenta con cinco tanques de hidrógeno con una capacidad total de 70 kilogramos a una presión de 700 bares.

El camión tiene una autonomía de hasta 800 kilómetros, comparable a los de diésel, y ofrece tiempos de repostaje muy cortos. A diferencia de los vehículos eléctricos de batería, su autonomía no se ve afectada por la temperatura exterior.

Camión Limpio en Núremberg

Objetivos y Colaboración. El camión, operado por la empresa de transporte Schäflein y alquilado a Hylane, recorrerá unos 12.000 kilómetros al año, contribuyendo a la reducción de emisiones de CO₂ de Bosch.

El objetivo principal de esta puesta en marcha es obtener experiencia y recopilar datos valiosos del uso real del FCPM, que serán utilizados para el desarrollo de futuros sistemas de propulsión, como los modelos Compact 190 y Compact 300.

Alexander Weichsel, director comercial de la planta de Núremberg, afirmó que «el hecho de que el camión haya funcionado sin problemas demuestra que la pila de combustible está lista para la producción en serie».

Bosch, que comenzó la producción a gran escala del FCPM a mediados de 2023, busca dar ejemplo en Núremberg y colaborar con socios industriales para implementar la Estrategia del Hidrógeno 2.0 del Estado de Baviera.

Buscando la reducción de emisiones

La principal importancia del hidrógeno en la reducción de emisiones de CO₂ reside en su capacidad para ofrecer un transporte de mercancías climáticamente neutro.

Al no quemar combustibles fósiles (diésel), el camión elimina las emisiones de CO₂ y otros contaminantes directamente del tubo de escape. Además, si el hidrógeno utilizado es producido a partir de fuentes renovables (conocido como hidrógeno verde), todo el ciclo de vida, desde la producción del combustible hasta su uso, es prácticamente libre de emisiones de carbono. Por esta razón, su uso, como el realizado por Bosch en Núremberg, contribuye a reducir las emisiones de CO₂ de las operaciones logísticas.

El camión de pila de combustible ofrece ventajas operacionales clave que lo hacen fundamental para la descarbonización de la logística pesada. A diferencia de los vehículos eléctricos de batería, este tipo de camión consigue largas autonomías (hasta 800 km con 70 kg de hidrógeno) y tiempos de repostaje muy cortos, similares a los de un camión diésel, facilitando el transporte de larga distancia.

La puesta en marcha de esta tecnología en uso real en Europa, como la realizada por Bosch, busca obtener datos valiosos para el desarrollo de futuros sistemas de propulsión y acelerar la creación de una infraestructura de hidrógeno abundante y asequible, indispensable para que esta tecnología alcance la producción en serie y cumpla con la Estrategia del Hidrógeno a gran escala.